Admirable: Comisión de Boxeo de México suspende cobro de tramites Por. Gabriel F. Cordero La Comisión de Boxeo Profesional de la Ciudad de México, la más importante del país, ha decidido no cobrar los trámites para obtener los permisos para pelear de entrenadores y boxeadores debido a la situación económica de este país. Lo único que se debe hacer son las pruebas de laboratorio y entregar los resultados para tramitar su permiso médico. Asimismo, se apoyará a las empresas Promotoras para la realización de eventos de boxeo profesional en CDMX. La Comisión Mexicana de Boxeo está presidida por Ciro Nucci y ha estado al tanto de las normas sanitarias y de salud de los boxeadores desde el inicio de la pandemia # Covid19. Charr esta preocupado por la pelea de titulo Mundial organizada por Don King

