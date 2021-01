Charr esta preocupado por la pelea de titulo Mundial organizada por Don King El campeón de peso pesado de la AMB Manuel Charr (31-4, 17 KOs) está programado para enfrentarse al campeón interino de peso pesado de la AMB Trevor Bryan (20-0, 14 KOs) el 29 de enero en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Sin embargo, Charr no está convencido de que la pelea suceda, y escribe en su página de Facebook: “¿Crees que se llevará a cabo la pelea? ¿O es una jugada equivocada de nuevo de Don King? Como dije, estoy en pleno entrenamiento y estaré en forma para la pelea. ¡De la calle a las estrellas! “ Admirable: Comisión de Boxeo de México suspende cobro de tramites Lomachenko de regreso a los Entrenamientos

Top Boxing News

