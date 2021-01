Lomachenko de regreso a los Entrenamientos El múltiple campeón mundial Ucraniano, Vasiliy Lomachenko ha anunciado que está de vuelta en el gimnasio. Una breve cita atribuida a Loma es la siguiente: “Estoy de espaldas, no dejo lugar a dudas. 2021 No puedo esperar para volver a pelear “. No esta seguro de si quiere decir “venganza” o “regreso”, pero de cualquier manera será bueno verlo en el ring nuevamente. Charr esta preocupado por la pelea de titulo Mundial organizada por Don King Berchelt listo para defender su titulo WBC ante Valdez

