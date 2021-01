Berchelt listo para defender su titulo WBC ante Valdez Foto: Alma Montiel El campeón mundial de peso superpluma del CMB Miguel “Alacrán” Berchelt dice que vencer a Oscar Valdez “será un gran trampolín para mi carrera”. Berchelt fue uno de los invitados especiales en el primer “Martes de café del WBC” de 2021. Afirmó que al defender su corona el 20 de febrero contra el ex olímpico Valdez, se está preparando para una guerra de vaivén entre mexicanos en el MGM Bubble de Las Vegas. . Para Miguel, esta pelea es crucial, ya que quiere inspirar a las nuevas generaciones, al igual que Barrera vs. Morales, Zarate vs. Zamora y Márquez vs. Vázquez, solo por nombrar algunos. Miguel dijo que dedica de 5 a 6 horas diarias a entrenar porque sabe que esta pelea requiere un esfuerzo extra. Está completamente recuperado del Covid-19, pero el virus sí mermó un poco su condición física, por lo que él y su entrenador Alfredo Caballero han realizado ajustes en preparación para conseguir una contundente victoria en la que será la séptima defensa de su corona. Respecto a Oscar, Miguel valora plenamente que es un boxeador muy peligroso, con mucha experiencia en el campo amateur y sobre todo con un gran equipo que sabe guiarlo. Cuando ambos eran aficionados, uno de sus mayores deseos era luchar contra él. Pronto obtendrá su deseo en la esfera profesional. Al ser cuestionado sobre el compromiso que representa llegar como favorito, Miguel fue claro al decir que no está demasiado confiado, porque, como Oscar, también vino como retador ante Francisco Vargas y acabó con su reinado. Sin especular demasiado, Miguel reflexionó que ambos entrenadores, Oscar y el suyo, saben que no será una pelea fácil, ya que reconocen la explosividad en su boxeo, por lo que él mismo calificó el partido como un juego de ajedrez muy interesante donde su entrenador Alfredo Caballero hará jugadas de su maestría, en respuesta al ataque que le dio Eddy a la esquina de Reynoso. Pensando en el legado que quiere dejar en el boxeo, Miguel explicó que en el futuro buscará hacer historia como peso ligero. Sin embargo, por el momento, su energía está completamente enfocada en Oscar Valdez. Él predice que esta será la Pelea del Año y será un thriller para los fanáticos. Lomachenko de regreso a los Entrenamientos Frampton-Herring para el 27 de febrero

