Frampton-Herring para el 27 de febrero Carl Frampton intentará convertirse en un campeón mundial de tres pesos cuando se enfrente al campeón mundial súper pluma de la OMB, Jamel Herring, el 27 de febrero en Londres, en vivo por BT Sport en el Reino Unido. La ocasión especial de la apuesta de ‘The Jackal’ para hacer historia en el box será el primer show de Frank Warren y Queensberry Promotions de 2021, en asociación con MTK Global. El enfrentamiento Frampton-Herring estaba originalmente programado para mediados de 2020 antes de retrasarse debido al brote de Covid-19, lo que llevó a ambos a tomar peleas interinas, con Herring superando a Jonathan Oquendo luego de una descalificación en Las Vegas, mientras que Frampton se mantuvo ocupado derrotando a Darren. Traynor a través de un paro en la séptima ronda en Londres. El hijo favorito de Belfast se convirtió en campeón mundial de peso súper gallo en septiembre de 2014 cuando abrumó a Kiko Martínez en una emotiva noche al aire libre en el Titanic Quarter. Siguieron dos defensas exitosas, contra Chris Avalos y Alejandro González, antes de que el ahora de 33 años unificara su cinturón de la FIB con el título de la AMB de Scott Quigg en Manchester, donde Frampton claramente prevaleció por puntos. Luego siguieron dos encuentros memorables con Leo Santa Cruz en el peso pluma, donde en el primero de los cuales Frampton se convirtió en campeón mundial de dos pesos en el Barclays Center en Brooklyn, solo para quedar segundo en la revancha en el MGM Grand de Las Vegas. . Frampton emprendió una reconstrucción después de su revés en Santa Cruz y se asoció con el promotor del Salón de la Fama Frank Warren. Rápidamente volvió a la mezcla de títulos y ganó el título mundial interino de peso pluma de la OMB con una derrota completa del condecorado Nonito Donaire en el SSE Arena en abril de 2018. En agosto del mismo año, pudo cumplir un sueño de la infancia de boxear en el Windsor Park de Belfast y su estatus interino se mantuvo con una detención en el noveno asalto sobre el Australiano olímpico Luke Jackson. En diciembre se produjo la gran colisión con Josh Warrington, con el título mundial de peso pluma de la FIB del hombre de Leeds en juego en el Manchester Arena. Un comienzo devastador puso a Warrington firmemente en el pie delantero y, a pesar de mantenerse valientemente allí, Frampton no pudo revertir el impulso. Después de considerar su futuro, Frampton decidió volver al peso súper pluma y volvió a ganar con una clara victoria por puntos sobre Tyler McCreary en noviembre del año pasado en Las Vegas. El ex Marine Herring, de 34 años, lleva un récord de 21-2 (10 KOs) y superó las probabilidades en mayo del año pasado al derrotar al campeón mundial superpluma de la OMB, Masayuki Ito, en Kissimmee. Antes de esto, su única acción por el título llegó con un desafío por el título vacante de USBA en septiembre de 2018, que ganó al derrotar a John Vincent Moralde por puntos. Southpaw Herring defendió su título mundial en noviembre de 2019 contra el retador obligatorio Lamont Roach y ganó cómodamente por decisión. El promotor Frank Warren dijo: “Estoy encantado de poder brindar esta gran oportunidad para que Carl refuerce su posición como el mejor luchador irlandés de su generación o de cualquier otra. “Carl ha sido y es un tremendo embajador del deporte y su gran número de seguidores es testimonio de las cualidades que muestra dentro y fuera del ring. El único inconveniente de esta pelea que se avecina ahora es que irá a la batalla sin que su legión de fanáticos de Belfast lo grite. “Que Carl se convierta en un campeón mundial de tres pesos realmente sería algo más y, en muchos sentidos, un final apropiado para una carrera magnífica, aunque puede que no sea el final de la historia. “Herring es un gran luchador y un caballero al que estamos deseando dar la bienvenida para una gran noche en BT Sport”. Bob Yalen, CEO de MTK Global, dijo: “El 27 de febrero promete ser una noche espectacular de boxeo para todos los fanáticos de las peleas, ya que el ‘Pride of the Marines’ defiende su título contra el ‘Pride of Belfast’. “Carl aspira a convertirse en el cuarto peleador del Reino Unido, y el primero de Irlanda del Norte, en ganar títulos mundiales en tres divisiones de peso, por lo que la historia lo atrae y lo impulsará en su intento por ganar esa tercera corona. “Este es un excelente emparejamiento de dos técnicos de ring sobresalientes y bien vale la pena esperar”. Jamel Herring dijo: “Estoy muy emocionado de que la pelea finalmente esté sucediendo, lo que es más importante, será un honor compartir el ring con un verdadero guerrero y un acto de clase como Carl Frampton. Puede que sea la pelea más grande de mi carrera hasta la fecha, pero estaré más que listo para la tarea que tengo por delante. “Hay mucho en juego, y sé que su objetivo es hacer historia, pero tendrá que esperar otro día, porque planeo regresar a casa con mi título en la mano. He estado entrenando muy duro para esta pelea, y volví a lo que me llevó a mi título mundial al enfrentarme a jugadores como Terence Crawford y otros talentos importantes en todo el país. ¡No puedo esperar para montar un gran espectáculo! " Carl Frampton dijo: "Estoy encantado de finalmente conseguir una fecha concreta para esta pelea de la que se ha hablado durante más de un año. "Tengo el mayor respeto por Jamel como luchador y como hombre, pero nadie me impide convertirme en la isla de Irlanda, el único campeón mundial de peso 3, uno de los únicos campeones mundiales de peso 3 de Gran Bretaña y potencialmente tener un pie en el salón de la Fama."

