Kovalev falla la prueba de drogas Según los informes, el ex campeón de peso semipesado Sergey Kovalev dio positivo por una sustancia prohibida (testosterona sintética). Aún no hay ningún anuncio de Golden Boy o Main Events, pero la pelea de Kovalev del 30 de enero contra Bektemir “Bek Bully” Melikuziev en DAZN probablemente esté cancelada. Melikuziev tuiteó: “No me gusta hablar, pero lo dije anoche, para mí no hay diferencia, solo ponlo en el ring, peleemos de todos modos”. El 30 de enero originalmente tenía programadas cuatro transmisiones de boxeo prometedoras. Artur Beterbiev vs. examen de drogas). Hasta ahora, el enfrentamiento de Caleb contra Caleb (Caleb Plant contra Caleb Truax) en FOX todavía está activo. Mantén tus dedos cruzados. Tszyu-Hogan en conversaciones para 2021 Zurdo Ramirez-Browne ordenado por cinturón interino del WBC

