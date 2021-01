Tszyu-Hogan en conversaciones para 2021 Por Ray Wheatley – World of Boxing La gestión del evento de boxeo de atracción más grande de Australia WBO # 2, IBF # 4, WBC # 10, WBA # 8 peso mediano ligero Tim Tszyu (17-0, 13 KOs) y WBC # 8 peso mediano Dennis Hogan (28-3-1, 7 KOs) están en negociaciones para un combate a principios de 2021. “Sé que vencí a Tim y él cree que me vence a mí, así que demostremos quién es el mejor peso súper welter de Australia, si no, no hay problema”, dijo Hogan. Glenn Jennings, gerente de Tim Tszyu, dice que el campamento de Tszyu está de acuerdo con la idea. “El ganador pasa a una oportunidad por el título mundial”, dijo Jennings. “Aún no se ha firmado nada, pero está muy cerca de hacerse oficial. “Es una pelea que nos entusiasmó el año pasado, pero Dennis tenía una pelea con Julian Williams en fila, así que no sucedió. Obviamente, no estamos muy interesados ​​en viajar demasiado por el mundo en el clima actual, por lo que estamos más que felices de volver a visitar la pelea con Hogan y enfrentarnos a todos los luchadores locales “. Hogan perdió una controvertida decisión mayoritaria de doce asaltos en 2019 contra Jamie Munguia en un desafío por el título de peso mediano ligero de la OMB y en un desafío de peso mediano del CMB que perdió dentro de la distancia contra Jermall Charlo, también en 2019. Tszyu atrajo en vivo 13,000 fanáticos cuando detuvo a Bowen Morgan de clasificación mundial en la primera ronda en el Bankwest Stadium en Sydney el 16 de diciembre. Kambosos: venceré a López Kovalev falla la prueba de drogas

