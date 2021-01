Kambosos: venceré a López Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso ligero # 1 de la FIB George “Ferocious” Kambosos Jr (19-0, 10 KOs) le dijo a Fightnews.com® que está seguro de que va a molestar al campeón de peso ligero de la FIB, WBC, WBA, WBO Teofimo López (16-0, 12 KOs) cuando chocan en Australia durante mayo. “Si no quieres pelear conmigo, deja el cinturón”, dijo Kambosos. “Dijo que hizo una oferta. Bob Arum dijo que es un mentiroso. No tiene autoridad para enviar contratos. Devin Haney y yo no hemos recibido nada. Esperamos que todo esté listo en un par de semanas y tengamos una fecha para Kambosos vs. Lopez. Deberíamos tenerlo listo para el 6 de febrero, que es la fecha límite que ordenó la FIB. “Estoy en una posición fantástica. Soy el mandatario de Lopez. Obligatorio es ahora mi palabra favorita. Vencí a Lee Selby en su patio trasero para convertirme en obligatorio. También le gané a Micky Bey en su ciudad natal. Ningún otro peso ligero está haciendo eso. García, Haney, Davis y López son muchachos estadounidenses, así que obviamente van a promover a sus muchachos. Ningún otro peso ligero en el mundo ha estado yendo al patio trasero del otro luchador y haciendo lo que hemos estado haciendo: vencer a estos ex campeones mundiales. “Fue una gran victoria de López vencer a Lomanchenko, pero venció a un tipo que era“ tímido ”durante siete asaltos. Hay muchos agujeros en el estilo de López. Dije lo mismo sobre Loma, lo cual resultó ser correcto. López es muy vencible. El boxeador japonés Masayoshi Nakatani demostró en su pelea con López que no resultó herido en ningún momento de su pelea. Intentamos pelear contra Nakatani en Japón, pero ellos no quisieron pelear conmigo. No quería tener nada que ver con nosotros. “Vencer a López no solo me convertirá en el campeón de la FIB, sino en el súper campeón de la OMB, CMB y AMB. Todo este arduo trabajo lo ha hecho posible. ¡Demostraré que los luchadores australianos pueden mezclar y vencer a los mejores del mundo! “ Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un Desafío por Delante Tszyu-Hogan en conversaciones para 2021

