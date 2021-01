Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un Desafío por Delante Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC El reto más importante para todos en estos complicados momentos es , sin duda alguna , sobrevivir. Hacerlo en todos los sentidos. Obviamente mantener nuestra salud y prevenir el contagio del COVID -19 que tiene al mundo impactado desde el inicio del año pasado. También mantener una salud mental, lo cual es muy importante pero complicado, no es fácil hacerlo cuando somos bombardeados con noticias de la gravedad de la situación día tras día, hora tras hora, cuando todos los chats están inundados con mensajes negativos y alarmantes y cuando todas las platicas giran alrededor de lo mismo.

Debemos encontrar la manera de sobrevivir en cuando a lo profesional, nuestros trabajos, nuestra economía y también sobrevivir como sociedad, local , grupal y mundial. Platiqué con Bernard Hopkins quien me respondió que lo todos debemos hacer es lo que los boxeadores hacen cuando se encuentran en dificultades durante el combate, al caer a la lona y estar lastimado. Lo primero que hay que hacer es sobrevivir, no perder, no ser noqueado, ya después podemos buscar como ganar pero primero tenemos que sobrevivir. El boxeo necesita hacer muchas cosas para sobrevivir y ayudar a sus boxeadores en estos momentos críticos . Es ahora cuando necesitamos unidad y visión, tomar acciones grupales en protección de quienes están frágiles. La realidad es que sin tener gimnasios abiertos y sin tener promociones locales, esas que dependen de vender boletos, hay muchos boxeadores principiantes que llevan mucho tiempo sin actividad. Si estos jóvenes no se activan pronto tendrán la necesidad de tener que buscar otra profesión, algún medio para subsistir. Estas en peligro de perder una generación de boxeadores, lo cual sería grave para nuestro deporte. Tanto el boxeo amateur como el profesional requiere atención inmediata con acciones coordinadas entre los miembros de la comunidad y la industria. Es momento para que los grandes promotores busquen la manera de apoyar a los promotores locales y regionales . El consejo mundial de boxeo empezó plan llamado “rescatando el boxeo” el cual ya tuvo actividad en Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California, Sonora y el Estado de México. Invitamos a los promotores, patrocinadores e inclusive a cualquier amante al boxeo a sumarse a este gran programa. Este año 2021 ha sido designado como el año del boxeo. Estaremos celebrando durante el año muchos de los grandes momentos que han dejado huella en la historia de nuestro deporte, celebrando la vida a través del boxeo. En 2021 Don King y Bob Arum estarán cumpliendo 90 años, Muhammad Ali Vs Joe Frazier se celebró hace 50 años en el Madison Square Garden, se cumplirán 45 años del veto que el WBC impuso a Sudafrica en apoyo al movimiento contra la discriminacion racial y muchas otros grandes momentos que marcaron a nuestro deporte y diversas generaciones. Sabias que …. George Foreman quien cumplió años ayer enero 10 es el boxeador más grande en conquistar el campeonato mundial de peso completo al noquear al joven Michael Moorer a la edad de 45 años, el 5 de noviembre de 1994 en el MGM, cuando el Referi Joe Cortes le contó los 10 segundos en la lona. Anécdota de hoy . Mi papá gustaba ,como pocas cosas en la vida, tomar el sol, quizá porque no era común que lo pudiera hacer y por lo mismo disfrutaba muchísimo cuando se presentaba la oportunidad. Estábamos en Cancún preparando todo para la histórica “Noche de Campeones” cuando el WBC reunió a 98 campeones mundiales para demostrar que Cancún estaba de pie tras el paso del devastador huracán Wylma. Pues una mañana nos pidió bajar a la alberca para tomar el sol. Mi sobrino Pepe Toño se encargo de acompañarlo, el hotel estaba lleno y había muchas mujeres muy guapas para el gran gusto de mi sobrino. Pues Don Jose se tira al camastro y le dice “Mijito, ponme bloqueador porfavor” , y este no le contestaba por la pena de que las guapas lo vieran haciendo eso….. “ órale , ponme bloqueador , la crema esa que está en mi bolsa” y Pepe Toño paso frotándole bronceador al abuelo mientras todas las spring breakers pasaban y los veían sonriendo ……. Agradezco sus comentarios a [email protected] Recuerdan con Misa Virtual a Don Jose Sulaimán este sábado 16 Kambosos: venceré a López

