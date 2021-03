Zurdo: quiero ser campeón indiscutible de los semipesados Por Hesiquio Balderas El ex campeón de peso súper mediano Gilberto “Zurdo” Ramírez es el nuevo protegido de Golden Boy, ambos firmaron recientemente un contrato de varios años que buscará grandes oportunidades en el camino a otra pelea por el campeonato mundial. “Estoy muy satisfecho con Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, Eric Gomez y Golden Boy me han tratado muy bien. Estoy muy contento con la forma en que actúan y se conducen, los seres humanos primero antes que los negocios ”, afirmó Zurdo. “Tenía muchas ofertas, pero acepté la oferta de Golden Boy porque era la mejor con diferencia y el hecho de que saben cómo manejar la carrera de tantos campeones. Saben cómo construir una estrella de la nada, como Canelo. Golden Boy lo convirtió en lo que es ahora. Ryan García también y tantos campeones que ha hecho. “Quiero ser campeón mundial indiscutible de peso semipesado. Ese es mi objetivo. No muchos peleadores mexicanos han capturado títulos en las categorías de mayor peso. Nosotros, como mexicanos, somos conocidos por categorías de peso pequeño como peso pluma, peso gallo y ahora solo Julio González y Canelo en peso ligero, quiero ser campeón unificado en esta categoría. “Quiero enfrentar a Canelo. Eso es lo que la gente quiere, y démosle a la gente lo que quiere ver. La gente está exigiendo esa pelea y si la gente lo quiere, entonces podemos hacer que suceda. A su debido tiempo sucederá, sin duda. “Chávez Jr. también es una posibilidad. No descartemos a Chávez Jr. Es un gran pescador de 175 libras. Podemos hacer que esa pelea suceda en Mazatlán, Sinaloa. ¿Imagina Mazatlán de donde soy vs Culiacán de donde es? Los dos de Sinaloa. Será un gran evento y la gente también lo quiere, así que estamos aquí para complacer a los fans. “Quiero darles las gracias a todos mis fans, gracias y seguir sus sueños. Todo es posible con trabajo duro y disciplina. También quiero agradecer a Oscar De La Hoya, Eric Gómez, Robert Díaz, Ramiro González y a todo el Golden Boy Crew. Sé que juntos haremos grandes cosas y grandes peleas “. Whyte un favorito 3: 1 para vengar la derrota ante Povetkin Tank Davis acusado de atropello y fuga

