Whyte un favorito 3: 1 para vengar la derrota ante Povetkin El peso pesado Dillian Whyte es un favorito de 3.5 a 1 para vengar su derrota por nocaut ante el campeón interino del WBC, Alexander Povetkin, cuando se enfrenten el sábado en la improbable ubicación de Gibraltar. El promotor Eddie Hearn está facturando la revancha obligada por contrato como “¡Rumble on the Rock!” En realidad, no estarán peleando en la roca, sino en el Complejo Deportivo Europa Point en la ciudad de Gibraltar, ubicado en la base de la roca. Povetkin voló ayer a Londres y mañana se dirigirá a Gibraltar. La pelea se transmitirá por DAZN en los EE. UU. Y Sky Sports Box Office en el Reino Unido. Zurdo: quiero ser campeón indiscutible de los semipesados

