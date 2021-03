Tank Davis acusado de atropello y fuga Por. Gabriel F. Cordero El campeón de peso ligero y superpluma de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, ha sido acusado de 14 cargos en el Tribunal de Circuito de Baltimore relacionados con un incidente de atropello y fuga el 5 de noviembre. Se enfrenta a hasta un año de prisión por algunos de los cargos más graves. según el Baltimore Sun. Davis, que conducía un Lamborghini de 200.000 dólares, se pasó un semáforo en rojo y chocó contra otro vehículo, hiriendo a sus ocupantes. Davis y una compañera supuestamente huyeron de la escena en un Camero negro que vino a recogerlos. En aquella ocasión Según WJZ, la filial local de CBS, a la 1:53 a.m. de esa madrugada, un vehículo pasó una luz roja y chocó contra otro vehículo, luego abandonó la escena. Según la estación, una fuente nombró a Davis como el conductor que pasó la luz roja. ¿Es Amanda Serrano la P4P femenina?

