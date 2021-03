¿Es Amanda Serrano la P4P femenina? La mayor queja sobre el boxeo femenino es la falta de nocauts. Incluso las tres campeonas mundiales indiscutibles de mujeres suelen tener que llegar hasta el final. Claressa Shields 11-0, 2 KOs – 18% KO rate

Katie Taylor 17-0, 6 KOs – 35% KO rate

Jessica McCaskill 10-2, 3 KOs – 25% KO rate La excepción a la regla es la campeona mundial de siete divisiones Amanda Serrano, quien saca a sus oponentes de allí a un ritmo del 70%. Serrano (39-1-1, 29 KOs), en nuestra opinión la mejor P4P femenina, defiende sus títulos de peso pluma femeninos del WBC y AMB contra la ex campeona mundial Daniela Bermudez (29-3-3, 10 KOs) el jueves por la noche, en busca del KO de su carrera número 30. Puedes ver a “KO Queen” en vivo por NBCSN. Tank Davis acusado de atropello y fuga RJJ Boxing de regreso en México el 1 de abril

