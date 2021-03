RJJ Boxing de regreso en México el 1 de abril RJJ Boxing regresa a México por primera vez en 2021 el jueves 1 de abril en el Polideportivo Centenario en Los Mochis, Sonora, México. La acción se transmitirá en UFC Fightpass. El campeón latino de la OMB de peso pluma Antonio “Paulinho” Soares (11-1, 8 KOs) defiende contra Alan “Lachorro” Solís (12-0-1, 7 KOs) en el cabeza de cartel de 10 asaltos. En el co-estelar de 8 asaltos, el campeón de peso welter latino del WBC, Mauricio “Trompas” Pintor (23-3-1, 14 KOs) se enfrenta a Kendo “Tremendo” Castaneda (17-3, 8 KOs). Pintor es el sobrino de Lupe Pintor, miembro del Salón de la Fama y campeón mundial de 2 divisiones. En otras peleas, el favorito de los fanáticos Luis “Koreano” Torres (10-0, 7 KOs), el actual campeón de peso ligero de Plata Juvenil del WBC, se enfrenta a José “Cuate” Páez (13-1-1, 10 KOs) en ocho rounds. Torres-Pérez es una pelea eliminatoria en la que el vencedor avanza a la Serie inaugural de la Copa Mundial de Boxeo a partir de junio. El prospecto invicto de peso súper welter Yoelvis “La Joya” Gómez (3-0, 3 KOs) tiene un combate de 8 rounds contra Luis “Desarmador” Pina (20-4, 15 KOs). ¿Es Amanda Serrano la P4P femenina? Ring City anuncia cartelera de Serrano-Bermúdez

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.