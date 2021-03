Ring City anuncia cartelera de Serrano-Bermúdez Ring City USA ha anunciado una cartelera de siete peleas para el evento de este jueves, la tercera y última de la residencia del conjunto de boxeo en Puerto Rico, que se presentará en vivo desde la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan. Encabezando el evento del jueves desde el Viejo San Juan está la pelea por el título de 10 asaltos previamente anunciada con la campeona mundial de siete divisiones y futura miembro del Salón de la Fama, Amanda Serrano (39-1-1, 29 KOs) defendiendo sus títulos mundiales de peso pluma del WBC y OMB contra la campeona de la división Daniela Bermudez (29-3-3, 10 KOs). Co-presentado en la transmisión de NBC Sports Network, en un choque de peso gallo de ocho asaltos, el puertorriqueño Abimael ‘Manos de Piedra’ Ortiz (8-0-1, 4 KOs) ante el Mexicano Eduardo ‘Lalo El Gemelo’ Báez (18 -1-2, 6 KOs), que ahora pelea desde Calexico, California. También aparece en la cartelera de NBC Sports Network una batalla de ocho asaltos en la división de peso súper gallo cuando Carlos ‘Purin’ Caraballo (13-0-0, 13 KOs) de Ponce, PR se enfrente a Leonardo. ‘León’ Báez (18-3-0, 9 KOs) de Mexicali, México. Encabezando la parte de Twitch de la transmisión, Juan Carlos ‘El Indio’ Camacho (11-1, 6 KOs) de Juana Díaz, PR, choca con Marvin Solano (23-5, 8 KOs) en una pelea programada de peso gallo de ocho asaltos. Compitiendo en una pelea de ocho asaltos en peso mediano junior, dos nativos de San Juan pelearán cuando Luis Midyael ‘Diamante Negro’ Sánchez (8-1, 6 KOs) se enfrente a Ryan Pino (8-5-2, 4 KOs). El prospecto Oscar Collazo (2-0, 2 KOs) de Villaiba, PR desafía al veterano Francisco ‘El Remanche’ Bonilla (6-9-3, 3 KOs) de Chihuahua. México. Peleando en un combate de peso mosca femenino de ocho asaltos, la ex tres veces campeona mundial Arely ‘Ametralladora’ Mucino-Reyes (28-3-2, 10 KOs) de Monterrey, México se enfrenta a Lucía ‘Maravilla’ Hernández-Núñez (7-10) de la Ciudad de México, México. Al abrir la acción en la parte de Twitch de la transmisión en una pelea de peso ligero de cuatro asaltos, Angel Carranza-Jiménez (1-0, 1 KO) de Hatillo, PR de 19 años se enfrenta al veterano Eduardo Meléndez ( 5-29, 1 KO) de Ponce, PR RJJ Boxing de regreso en México el 1 de abril Holyfield dice que Tyson rechazó la oferta de $ 25 millones

