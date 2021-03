Holyfield dice que Tyson rechazó la oferta de $ 25 millones Los representantes de Evander Holyfield expresaron su frustración después de que los representantes de Mike Tyson se negaron a aceptar una garantía de $ 25,000,000 del Equipo Holyfield para participar en el Tyson v Holyfield 3 en el Hard Rock Stadium (hogar de los Miami Dolphins) para comenzar el fin de semana del Día de los Caídos. Las partes han estado en intensas negociaciones durante varios meses y el Equipo Holyfield dice que creían que un acuerdo era inminente, especialmente después de que Hard Rock dio su apoyo al proyecto, y hubo muchas otras ofertas transmitidas al Equipo Tyson. Sin embargo, las demandas del Equipo Tyson se volvieron insostenibles recientemente, y no lo que Mike Tyson había acordado originalmente en conversaciones directas con Holyfield. Si bien ninguna de las partes ha anunciado públicamente que la pelea no va a suceder, con las negociaciones estancadas y la fecha acercándose rápidamente, parece poco probable que esta pelea ocurra según lo planeado. “Pensamos que este era un trato cerrado, pero rápidamente se vino abajo cuando la gente de Tyson rechazó todas las ofertas”, dijo Kris Lawrence, gerente de Evander Holyfield. “Estuvimos negociando de buena fe todo el tiempo y parece que acabamos perdiendo el tiempo”. Ring City anuncia cartelera de Serrano-Bermúdez Espinoza: Valdez-Lomachenko solo es un rumor

