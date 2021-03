Espinoza: Valdez-Lomachenko solo es un rumor Por Hesiquio Balderas Después de su gran victoria sobre Miguel Berchelt, el campeón mundial superpluma del CMB Oscar Valdez es perseguido por los grandes nombres de la división, incluidos Vasyl Lomachenko, Shakur Stevenson, Gervonta Davis y otros. 2x Manager del año Frank Espinoza, el hombre que maneja la carrera de Valdez, nos dio la verdad en una entrevista exclusiva. “Los rumores de Lomachenko son falsos”, dijo Espinoza a Fightnews.com®. “No hay verdad en eso. No sé de dónde salió ese rumor. No lo hemos negociado, ni siquiera hemos hablado de la posibilidad de tal pelea. Nadie me ha llamado. Son solo rumores. “Pero estamos abiertos a cualquier cosa en el futuro. Si llega esa pelea, ciertamente la consideraremos. Ahora mismo Oscar está descansando y no tenemos ningún plan. Veremos qué pasa, pero en este momento puedo confirmar que los rumores de la pelea de Lomachenko son falsos “. Holyfield dice que Tyson rechazó la oferta de $ 25 millones Ortiz vence a Hooker en Texas

