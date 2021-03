Ortiz vence a Hooker en Texas Por Jeff Zimmerman en el ringside Esta fue quizás la pelea más grande en la historia de Dallas Boxing entre dos luchadores nacidos y criados en Dallas en la estrella en ascenso Vergil Ortiz Jr (17-0, 17 KOs) y el ex campeón mundial de las 140 libras Maurice “Mighty Mo” Hooker (27-2-3, 19 KOs) en lo que definitivamente fue un gran registro para los libros, ya que ambos peleadores fueron uno tras otro desde la campana de apertura. Pero al final, el joven león hambriento, Ortiz Jr., no se le pudo negar, ya que se llevó la victoria por nocaut en el septimo round contra Hooker frente a una multitud ruidosa en Fort Worth, Texas en Dickies Arena y se transmitió en vivo. DAZN. La cartelera fue promocionada por Golden Boy Promotions de Oscar De La Hoya. Ortiz se adelantó y llevó la pelea a Hooker en la segunda ronda y lo tuvo contra las cuerdas a veces, pero Hooker se escapó rápidamente. En la tercera ronda, Hooker usó su largo alcance y su poderosa mano derecha al principio, pero Ortiz rápidamente cerró la distancia yendo al cuerpo y luego arriba con su gran mano derecha. Hooker también se acercó al cuerpo con derechas rectas y un derechazo en lo que rápidamente se convirtió en un tiroteo, similar al enfrentamiento de Hooker-Ramírez en la carretera en Arlington, TX en julio de 2019, una victoria por nocaut para Ramírez, quien también es el compañero de cuadra de Ortiz y ambos entrenados por uno de los mejores en Robert García. Hooker, sin embargo, terminó la tercera ronda con dos grandes ganchos de izquierda y estaba claramente en la pelea como Ortiz reconoció con una sonrisa cuando terminó la ronda. Hooker comenzó la cuarta ronda con fuerza, ya que usó su longitud y su mano derecha para mantener a Ortiz a distancia. Sin embargo, el poder de Ortiz fue evidente cuando le dio un par de vueltas a la cabeza de Hooker hacia atrás y como un tiburón estaba constantemente en el ataque. Ortiz mostró un gran juego de pies y movió su cabeza de lado a lado y cortó el ring mientras acechaba a Hooker el resto de la ronda. Ambos chicos intercambiaron poderosas manos derechas mientras sonaba la campana. Ortiz volvió a arrancar en la quinta ronda cuando Hooker pasó la mayor parte de la ronda cubriéndose contra las cuerdas. Ortiz finalmente puso a Hooker en la lona después de una ráfaga de golpes al final de la sexta ronda, pero Hooker se puso de pie y se enfrentó cara a cara con Ortiz mientras la multitud se volvía loca. Y finalmente, en la séptima ronda de los doce programados, Ortiz derribó a Hooker nuevamente con un golpe al cuerpo con la mano derecha y Hooker cayó adolorido con una mano aparentemente rota mientras el árbitro Laurence Cole inmediatamente lo detuvo a los 56 segundos para la victoria por nocaut técnico como Ortiz Jr. se convirtió en el nuevo campeón internacional de peso welter de la OMB. Oscar De La Hoya, promotor de Ortiz Jr, le dijo a Fightnews.com antes de la pelea que esta era una gran prueba para su preciado alumno. “Esta fue la pelea perfecta para hacer en este momento de su carrera. Hooker le va a presentar un estilo diferente al que está acostumbrado. Le dará ángulos, le dará velocidad. Va a pensar un poco allí, tiene la esquina de Crawford “. Ortiz reconoció después de la pelea que Hooker fue su prueba más difícil hasta la fecha, pero nunca resultó herido. De La Hoya también predijo lo que vendría en este enfrentamiento de Texas entre dos de los mejores luchadores de Dallas durante esta era. “Una vez que un peleador es golpeado, todo cambia, los planes de juego se van por la ventana”, dijo De La Hoya a Fightnews.com antes de la pelea. “Tu compostura sale por la ventana y entras en un modo de supervivencia. Intentas traer el plan B, el plan C y nada funciona y de repente te encuentras fuera de combate. Eso es lo bueno del boxeo. Eso es lo bueno de tener dos luchadores de élite en el ring al mismo tiempo “. De La Hoya acertó ya que ambos muchachos demostraron que eran luchadores de clase mundial esta noche. Poco después de su emocionante victoria, Ortiz inmediatamente llamó al campeón de peso welter de la OMB, Terence Crawford, quien estaba presente, después de la pelea. Crawford despidió a los medios de comunicación contra Ortiz después de la pelea, pero pensó que peleó una buena pelea e hizo lo que tenía que hacer, pero no lo vio como una amenaza. Crawford también tiene la mira en finalmente enfrentar a Manny Pacquiao o quizás a Shawn Porter a continuación. Al final, Ortiz, a los 22 años, está en camino al estrellato y algún día podría ser la cara del box y una libra por libra genial. Pero en esta noche contra su compañero nativo de Dallas, Maurice Hooker, Vergil Ortiz Jr. demostró que era el mejor en Big D, no muy lejos de donde ambos crecieron y se convirtieron en peleadores de clase mundial. Fue una gran noche para el boxeo de Dallas. Estrada destrona a Ortiz y gana el título de 105 libras de la AMB

