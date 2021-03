Estrada destrona a Ortiz y gana el título de 105 libras de la AMB Por Jeff Zimmerman en el ringside En el evento co-estelar de Hooker-Ortiz en Dickies Arena en Ft Worth, TX, el orgullo y la alegría de East Los Angeles Seniesa “Super Bad” Estrada (20-0, 8 KOs), como su promotor Oscar De La Hoya, mostró sus inmensas habilidades y velocidad superior desde la primera ronda hasta la campana final y se llevó a casa el título de manos de Anabel Ortiz (31-4, 4 KOs) y se convirtió en campeona de peso mínimo de la AMB en su primera oportunidad por el título mundial. Estrada controló la distancia, hizo fintas y cambió de postura de ortodoxo a zurdo toda la noche, libra por libra, el gran Terence Crawford, quien estuvo presente, y realizó una actuación magistral 100-89 dos veces y 99-90 por una decisión unánime. Estrada sacudió a Ortiz con un gancho de izquierda a la cabeza en la primera ronda y la derribó con una derecha al final de la segunda ronda para marcar el tono de lo que vendría. Estrada mostró sus manos rápidas y sus pies rápidos y puso nerviosa a la campeona en todo momento mientras cambiaba de postura varias veces por asalto. Ortiz, sin embargo, mostró su pedigrí de campeonato y a veces contrarrestó a Estrada, pero no pudo mantener a raya al enjambre de Estrada y, a menudo, se encontraba contra las cuerdas comiendo poderosos golpes en la cabeza y el cuerpo. Estrada conectó el gancho de izquierda a voluntad ya que Ortiz siempre estuvo un paso por detrás. Estrada le dijo a Fightnews.com antes de la pelea que estaba emocionada de pelear por su primer título mundial y el hecho de que no era un cinturón vacante, sino contra una campeona legítima como Ortiz. Ella también estaba viviendo un sueño luchando por el Golden Boy, Oscar De La Hoya, quien se enorgullece de ser oriundo del Este de Los Ángeles, donde se convirtió en Medallista de Oro Olímpico, en el Salón de la Fama y en un grande de todos los tiempos. Estrada le dijo a Fightnews.com después de la pelea que su sueño se cumplió y que no puede esperar para traer el cinturón de regreso al Este de Los Ángeles. Ella tampoco sabía que Crawford estaba alli, pero estaba feliz de escucharlo, ya que es una gran admiradora de él. De La Hoya le dijo a Fightenws.com en una entrevista exclusiva en Media Day durante la semana de la pelea que Estrada era algo especial. “No solo el hecho de que ella viene del este de Los Ángeles y obviamente está orgullosa, sino el hecho de que está elevando el boxeo femenino a otro nivel”, dijo De La Hoya. “Vamos a mantenerla tan ocupada como podamos. A medida que continúe ganando y ganando títulos mundiales, diferentes clases de peso, se convertirá en una defensora del boxeo femenino “. De La Hoya agregó: “Puede convertirse en una superestrella. Tenemos grandes planes para ella y todo lo que tiene que hacer es ocuparse de los negocios dentro del ring “. Estrada ciertamente hizo eso esta noche cuando dominó a Ortiz durante diez entretenidas rondas y sin duda levantó el boxeo femenino al mismo tiempo y enorgulleció a su promotora. “Este es un sueño hecho realidad. Así es exactamente como me lo imaginé ganando un título mundial cuando tenía 7 años. Estaba en una plataforma global en DAZN y luché contra un muy buen campeón. Lo hice con Golden Boy. Así es exactamente como me lo imaginaba cuando era niña “. Ortiz vence a Hooker en Texas Resultados desde Córdoba, Argentina

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.