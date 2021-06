Zurdo promete llevarse las almas de los campeones de los semipesados Después de que el invicto ex campeón de peso súper mediano de la OMB y Gilberto “Zurdo” Ramírez (41-0, 27 KOs) se enfrente a Sullivan Barrera (22-3, 14 KOs) en DAZN el 9 de julio, dice que tiene planes de limpiar la división de peso semipesado. contra el campeón del CMB / FIB Artur Beterbiev, el campeón de la AMB Dmitry Bivol y el campeón de la OMB Joe Smith. “Eso es lo que quieren los fanáticos, pero no estoy seguro de si estos luchadores están listos para mí”, dijo Ramírez sobre Beterbiev, Bivol y Smith. “No me impresionó ninguno de los tres en sus recientes combates. Pueden correr tanto como quieran, pero no pueden esconderse para siempre. Sé que soy el mejor en la división y, tarde o temprano, estaré arrebatando cada uno de los cinturones y tomando sus almas uno por uno “. Sin embargo, Zurdo dice que no está mirando más allá de Barrera. “Siempre espero lo mejor de mis oponentes”, señaló Ramírez. “Barrera es un profesional y sé que estará listo cuando se enciendan las luces. Demostró que es un luchador fuerte cuando venció y le rompió la mandíbula a Joe Smith, Jr. en su pelea. Una victoria de Barrera puede resurgir su carrera y alterar mi camino; así que me preparo para la mejor versión de Barrera, y no dejaré que nada frene mis goles. “He estado trabajando duro. Hay cosas nuevas que he estado perfeccionando y no puedo esperar para mostrarlas el 9 de julio . Ven a la noche de la pelea, sé que todo mi arduo trabajo dará sus frutos “. Anunciada la cartelera de Joyce-Takam Declaración de Manny Pacquiao

