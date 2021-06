Anunciada la cartelera de Joyce-Takam El promotor del Salón de la Fama Frank Warren ha anunciado la cartelera para apoyar el gran choque de peso pesado de Joe Joyce contra Carlos Takam en SSE Arena, Wembley el 24 de julio, en vivo por BT. El peso súper welter de la OMB # 13 Hamzah Sheeraz (12-0, 8 KOs) hace la tercera defensa de su título europeo de la OMB contra Ezequiel Gurría (15-1, 3 KOs). El peso welter Chris Jenkins (22-3-3, 8 KOs) finalmente defenderá sus títulos británicos y de la Commonwealth contra Ekow Essuman (14-0, 5 KOs) después de recuperarse de una lesión. El peso súper gallo Chris Bourke (9-0, 6 KOs) defiende su título internacional del WBC contra James Beech (12-1, 2 KOs). También verá acción el invicto peso pesado David Adeleye (6-0, 5 KOs) contra TBA. Zurdo promete llevarse las almas de los campeones de los semipesados

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.