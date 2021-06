PPV de Fury-Wilder tendrá 4 peleas en peso pesado Serán cuatro grandes peleas de peso pesado en una noche en T-Mobile Arena en Las Vegas, ya que se agregaron tres enfrentamientos de peso pesado a la cartelera PPV televisada de la tercera pelea entre el CMB y el campeón mundial lineal de peso pesado Tyson ” El Rey Gitano “Furia y el ex campeón mundial de peso pesado Deontay” El Bombardero de Bronce “Wilder. En el evento coestelar de 10 asaltos, el olímpico nigeriano de 2016 “The One and Only” Efe Ajagba (15-0, 12 KOs) se medirá al invicto Frank “The Cuban Flash” Sánchez (18-0, 13 KOs). La transmisión de PPV también incluye la revancha de 12 asaltos entre Robert “The Nordic Nightmare” Helenius (30-3, 19 KOs) y Adam “Babyface” Kownacki (20-1, 15 KOs), quien fue detenido por Helenius en el cuarto asalto de su primera pelea en marzo de 2020. El primer combate del PPV será de ocho asaltos entre Jared “The Real Big Baby” Anderson (9-0, 9 KOs) contra el invicto Vladimir Tereshkin (22-0-1, 12 KOs). Siguen en búsqueda de hacer Estrada-Chocolatito III en 2021 Anunciada la cartelera de Joyce-Takam

