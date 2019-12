Zulima Muñoz busca ser campeona nuevamente del WBC El camino para convertirse en dos veces campeona del Consejo Mundial de Boxeo se acerca para Zulina Muñoz, quien primero tendrá que ganar en Leandro Valle en Iztacalco, México el 15 de diciembre de 2019 en su pelea contra Fredde González como el evento principal de ‘Reinas Y Reyes En El Ring ‘. Muñoz acaba de derrotar a su compatriota Sandra “Muralla” Hernández en su más reciente salida al ring, también en el Deportivo Leandro Valle el 29 de septiembre por decisión unánime. La ex campeona de peso supermosca del WBC que recibe el sobrenombre de “Loba” tiene un récord de 50 victorias, 29 KO, tres derrotas y dos empates técnicos. Los entrenadores Mauro y Lázaro Ayala Zulina llevaron a Loba a una carrera por el título mundial en la división de peso supermosca que comenzó en 2012. Loba hizo 10 defensas de su título en un período de cinco años antes de perder una derrota por decisión ante Guadalupe Martínez Guzmán en mayo de 2017. Desde entonces, Loba ha ganado dos de tres de sus combates, con la victoria más reciente contra Hernández en septiembre. Ahora Loba quiere convertirse en campeona de peso gallo, donde la monarca en el Consejo Mundial de Boxeo es Mariana “Barbie” Juárez. Lo primero es lo primero, Loba necesita ocuparse de González en México. También aparecerán en la cartelera Mario Cazarez, Diego “Maravilla” Carmona, Diana “Violenta” Ferrer y Daniela “Siniestra” Florez en lo que es una producción de Boxeo Laz. Conferencia de Prensa de Navarrete-Horta, Ancajas-Gonzalez Mauricio Sulaiman: Una revancha llena de incógnitas Advertisements

