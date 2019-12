Mauricio Sulaiman: Una revancha llena de incógnitas Por Mauricio Sulaiman

Hijo de José Sulaimán / Presidente WBC Estamos a unos días de la revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, y no será hasta que suene la campana que las múltiples dudas serán respondidas. El escenario es absolutamente diferente de cuando se enfrentaron por primera vez en el Madison Square Garden de Nueva York. Ruiz se ha convertido en campeón mundial y Joshua ahora es el retador. El apoyo absoluto de la multitud a favor de Joshua, que fue principalmente británico en la primera competencia, no estará presente, porque la pelea será en Arabia Saudita. Entonces, la arena estará llena de una audiencia local y la atmósfera será diferente. En ese país donde no hay alcohol, ni siquiera habrá la cerveza tradicional en los stands, el horario será adecuado para lograr la mejor televisión en horario estelar. Pero muchas otras cosas harán que las condiciones sean completamente diferentes. La máxima incertidumbre se produce al tratar de analizar lo que sucederá en esta pelea. Evaluemos a ambos luchadores:

Anthony Joshua perdió su récord invicto, fue noqueado, avergonzado y le quitaron sus campeonatos. Hay quienes dicen que subestimó a Ruiz, ya que se había preparado para su debut en los Estados Unidos, esperando un boxeador grande y fuerte en Jarrell Miller, que dio positivo por sustancias prohibidas. Después de considerar muchos nombres, Andy Ruiz fue anunciado como el oponente. Sus características físicas eran muy diferentes a las de Miller: Ruiz es bajo, gordito y era totalmente desconocido para el público en general. Se dice que Joshua no entrenó mucho en las últimas semanas, con la confianza suficiente para derrotar fácilmente a Ruiz. Después de la derrota llega la gran incógnita: ¿podrá superar mentalmente lo que sucedió en Nueva York? ¿Tendrá la madurez para diseñar un plan de lucha diferente para usar sus múltiples ventajas sobre su rival? ¿Tendrá el corazón para recuperar el campeonato? Cuando alguien es golpeado brutalmente por su oponente, es muy común que no se recupere y siempre esté dominado por ese oponente. Todo dependerá de la durabilidad emocional y la grandeza de Joshua. Andy Ruiz logró lo impensable y derrotó al súper favorito gigante y se convirtió en un héroe de la noche a la mañana. Su vida cambió dramáticamente, y no ha podido descansar por un segundo desde que se convirtió en una celebridad. Ahora es millonario y disfruta de lujos con los que ha soñado desde pequeño. Afirma que para la primera pelea no estaba listo al 100 por ciento de su capacidad, y que para la revancha volverá a ganar. Se levantó del lienzo a KO Joshua, su velocidad y la precisión de los golpes eran evidentes. Después de la victoria viene la gran incógnita: ¿podrá concentrarse en la pelea? ¿Le ha afectado tanta distracción? ¿Ha logrado la preparación adecuada? ¿Qué efecto tendrá en él la diferencia de zona horaria, entorno y costumbres? Tuve la oportunidad de ver a Andy en algunas ocasiones desde que fue coronado. Se le han acercado innumerables ofertas, muchos oportunistas intentan aferrarse a sus logros y le han traído distracciones. Su popularidad con los fanáticos es increíble. Es un fenómeno y ha tenido que viajar a todas partes para presentaciones con patrocinadores, filmaciones, conferencias de prensa, eventos y las fiestas ocasionales que acompañan a esta nueva vida. Por otro lado, Joshua se ha quedado en la oscuridad total: ¿entrenamiento y preparación? ¿O está deprimido y solo? Canelo Álvarez fue felizmente sorprendido por Ruiz que lo visitó antes de su partido contra Sergey Kovalev. Carlos Bremer reunió a los dos campeones el 2 de noviembre en el MGM. ¿Andy Ruiz logrará confirmar su superioridad y comenzar una carrera legendaria como campeón, o será un monarca efímero? La historia nos muestra ambas opciones con ejemplos claros: Joe Louis vs. Max Schmeling: Era 1936, Joe Louis estaba invicto, el sueño americano y una gran posibilidad cuando peleó contra el ex campeón Max Schmeling de Alemania. Los 70,000 fanáticos en el Yankee Stadium quedaron totalmente conmocionados cuando Schmeling noqueó a Louis en 12 asaltos. Dos años más tarde se produjo la revancha. La expectativa fue una de las más grandes en la historia del boxeo. El régimen nazi estaba construyendo y creando una cuestión política extremadamente complicada. Joe Louis noqueó a Schmeling en la primera ronda y continuó su carrera logrando el récord, aún vigente, de la mayor cantidad de defensas del campeonato. Otro ejemplo es el de James Buster Douglas vs. Mike Tyson. Tyson era el campeón mundial indiscutible, considerado invencible. Don King anunció una pelea de “preparación” para Tyson antes de enfrentarse a Holyfield con una defensa de campeonato contra el desconocido Buster Douglas. Esa noche fue quizás la mayor sorpresa en la historia del boxeo. Douglas noqueó a Tyson en la décima ronda. Buster se hizo famoso y pasó meses viviendo la vida de un campeón mundial de peso pesado. Más tarde ese año ingresó al ring completamente fuera de forma y perdió contra Evander Holyfield al ser noqueado en tres asaltos. Douglas nunca logró volver a subir a la cima; nunca tuvo peleas significativas antes de retirarse. Lennox Lewis, uno de los mejores campeones de peso pesado de todos los tiempos, una fuerza dominante durante más de una década. Él demostró tener un carácter emocional muy duro. Lennox Lewis se sorprendió no una vez, sino dos veces cuando Oliver McCall y Hasim Rahman lo noquearon. En ambas ocasiones, Lewis volvió fuerte y vengó esas derrotas. Veremos lo que sucede este próximo sábado 7 de diciembre, ya que Matchroom presenta uno de los eventos de boxeo más importantes de la historia reciente frente a un nuevo mercado en Arabia Saudita, uno que bien podría ser recordado por las generaciones futuras como lo recordamos ahora. “Rumble in the Jungle” y “Thrilla in Manila”. Deseamos la mejor de las suertes y éxitos a ambos luchadores. Gracias y agradezco cualquier comentario, idea o recomendación en contact@wbcboxing.com. Informe del Día 3 de la Convención Anual de la OMB Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.