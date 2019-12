Informe del Día 3 de la Convención Anual de la OMB Por David Finger El último día de la 32ª convención anual de la OMB en Tokio, Japón, concluyó anoche (jueves 5 de diciembre) con el evento que siempre tiene escasez de drama: la reunión del Comité de Campeonato y Calificaciones. Y en la categoría de mayor peso del boxeo hubo un hecho innegable … la división estaba en un patrón de espera mientras esperaban a que concluyera la pelea de este fin de semana entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Con el ganador obligado a luchar contra dos luchadores separados (Aleksandr Usyk, el contendiente # 1 de la OMB y el retador obligatorio al cinturón, así como el retador obligatorio de la FIB Kubrat Pulev) y con el peso pesado # 2 clasificado (Tyson Fury) en un curso acelerado hacia una pelea por el título mundial de peso pesado del CMB contra Deontay Wilder no había dudas sobre quién sería el gran ganador una vez que el polvo se asentara. “Joseph Parker sigue siendo el único hombre en vencer a su campeón Andy Ruiz”, dijo David Higgins al presidente de la OMB y al comité del campeonato. “Está muy agradecido con la OMB y le gustaría competir por el título de la OMB si (Tyson) Fury se mudara. Le gustaría pasar al puesto n. ° 3 “. Higgins, el gerente del ex campeón de peso pesado de la OMB, claramente estaba posicionando al luchador Kiwi para el lugar más importante en el ranking que aún estaba en juego. Lo que era evidente era que tal movimiento podría poner a Parker en línea para una pelea por el título en los próximos meses si el ganador de la pelea Ruiz-Joshua eligiera renunciar a su cinturón de la OMB y defender su cinturón contra el retador obligatorio de la FIB. Tal movimiento casi seguramente llevaría a una pelea de Usyk-Parker por el título vacante. “Si el cinturón queda vacante, a él (Parker) le gustaría levantar la mano y luchar contra Usyk por el título vacante”, agregó Higgins. No había duda de que Parker sigue siendo muy apreciado por muchos en la OMB, y parecía que Joseph Parker fue el hombre que encontró el último Golden Ticket en su Wonka Bar. “Ha sido un gran campeón y estamos muy orgullosos de él”, dijo el presidente Valcarcel sobre el Kiwi. En otras noticias de peso pesado, la perspectiva de un interesante choque de peso pesado en el Pacífico se volvió un poco más cercana a la realidad cuando el bombardero chino invicto Zhilei Zhang (21-0, 16 KOs) recibió un impulso del promotor Dino Duva después de haber sido eliminado del ranking debido a la inactividad. . “Perdió su rango debido a la inactividad”, admitió Duva. “(Pero esto fue) debido a problemas de visa”. Duva también dejó en claro que su luchador chino estaría más que dispuesto a luchar contra el Junior Fa de Nueva Zelanda (19-0, 10 KOs), que actualmente es el contendiente de peso pesado # 7. Otro luchador del Lejano Oriente, el japonés Kyoto Fujimoto (21-1, 13 KOs) también recibió un impulso para volver a entrar en el ranking mundial. Shinto Suzuki solicitó una clasificación de los diez primeros para el boxeador local, que actualmente está programado para luchar contra el invicto Daniel Dubois el 21 de diciembre. En la división de peso semipesado, Lee Eaton de MTK Global hizo un esfuerzo para ver a Steven Ward en el puesto número 11 subir en la clasificación. Con 168 libras, el presidente Francisco “Paco” Valcarcel admitió que la OMB le ha dado “mucho margen de maniobra” al campeón Billy Joe Saunders a la hora de hacer su defensa obligatoria, lo que indica que Saunders tendría que pelear contra uno obligatorio en su próxima pelea por el título. En la división de peso welter, Lee Eaton presionó para que el campeón europeo de la OMB Michael Mckinnon (el contendiente # 9 clasificado) se moviera al puesto # 6, señalando que recientemente derrotó al peso welter # 6 recientemente. En la división de las 140 libras, Francis Warren hizo un esfuerzo por Sam Maxwell (el campeón europeo de la OMB) en el puesto n. ° 14, mientras que Angelo DeCarlo hizo un esfuerzo por el peso liviano en el puesto número 11, Jason Ng, para pasar a los diez primeros. Con 122 libras, Sean Gibbons hizo un esfuerzo por el mexicano número 10, César Juárez, que está haciendo un gran esfuerzo por ser el luchador de regreso del año. Juárez está programado para luchar contra el prospecto invicto Angelo Leo (18-0, 8 KOs) el 28 de diciembre. Con Leo ocupó el puesto # 14 en la OMB, Gibbons presionó por un ranking de los 3 primeros para Juárez si gana. En la división de las 105 libras, Melvin Jerusalem presionó para pasar a los cinco primeros. * * * En otros asuntos realizados el último día, se seleccionó a Puerto Rico como el lugar de celebración de la convención de la OMB 2020, y Florida fue nombrada como el respaldo. El evento se cerró con la muy esperada Cena de Gala esa noche, donde Vasiliy Lomachenko fue nombrado Luchador del Año de la OMB. Mauricio Sulaiman: Una revancha llena de incógnitas ESPN presenta la cartelera Crawford-Kavaliauskas Advertisements

