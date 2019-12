ESPN presenta la cartelera Crawford-Kavaliauskas ESPN + transmitirá la cartelera del 14 de diciembre en el Madison Square Garden antes de la parte televisada por ESPN con la estrella de la libra por libra Terence “Bud” Crawford defendiendo su título mundial de peso welter de la OMB contra Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas. Esa misma noche el campeón peso ligero de la FIB Richard Commey realizara una defensa del título mundial contra Teofimo López y el Olímpico Michael “Mick” Conlan enfrentara al Ruso Vladimir Nikitin. El súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga (12-0, 12 KOs) buscará extender su racha de nocaut en el primer round a 13 contra César Núñez (16-1-1, 8 KOs) en una pelea de ocho rounds. “He tenido algunos oponentes que se suponía que me complicarían y los eliminé en el primer round. Estoy listo para esas rounds, así que veamos si puede manejar mi poder ”, dijo Berlanga. Otra acción: El peso welter junior Josue “The Prodigy” Vargas (15-1, 9 KOs) peleará con Noel Murphy (14-1-1, 2 KOs) a 10 rounds por el cinturón norteamericano de la FIB. El súper mediano Steve “So Cold” Nelson (15-0, 12 KOs) se enfrentará a Cem “Champ” Kilic (14-0, 9 KOs) a 10 rounds por el título vacante de la NABO. Nelson es un compañero del gym de Crawford. El súper ligero Julian “Hammer Hands” Rodríguez (18-0, 12 KOs) se enfrentará a Manuel Méndez (16-6-3, 11 KOs) en ocho rounds. El contendiente de peso ligero George Kambosos Jr. (17-0, 10 KOs) peleará contra el ex campeón mundial de peso ligero Mickey Bey (23-2-1, 11 KOs) en una eliminatoria de 10 rounds. Informe del Día 3 de la Convención Anual de la OMB Jessie Vargas se traslada a las 154 libras Advertisements

