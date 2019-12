Jessie Vargas se traslada a las 154 libras Por David Finger En un desarrollo inesperado en la 32ª convención anual de la OMB, Joshua Roy de Matchroom Boxing solicitó ver al peso welter # 2 Jessie Vargas (29-2-2, 11 KOs) ser eliminado de la clasificación de peso welter de la OMB, ya que el ex campeón tiene la intención de trasladarse a la división de peso mediano junior. Roy solicitó que la OMB considere un lugar similar en 154 para Vargas, sin embargo, con el Argentino Brian Carlos Castaño que fue nombrado retador obligatorio, es posible que no pueda lograr una pelea por el título hasta la última parte del próximo año. No obstante, Vargas sería visto como un oponente sólido y peligroso para el campeón Brasileño o el ex campeón de la AMB de Argentina. ESPN presenta la cartelera Crawford-Kavaliauskas Castaño retador obligatorio para Teixeira en las 154lbs de la OMB Advertisements

