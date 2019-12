Conferencia de Prensa de Navarrete-Horta, Ancajas-Gonzalez La conferencia de prensa final tuvo lugar hoy para la doble factura del título mundial ESPN + del sábado del Auditorio GNP Seguros en Puebla, México. En el evento principal, el campeón de peso pluma junior de la OMB Emanuel “Vaquero” Navarrete (29-1, 25 KOs) se defenderá contra Francisco “Panchito” Horta (20-3-1, 10 KOs). En el co-largometraje, el campeón de peso gallo junior de la FIB Jerwin “Pretty Boy” Ancajas defenderá contra Miguel González. Emanuel Navarrete: “Estoy a solo unos días de completar mi primer año como campeón mundial. Tengo que defender este cinturón que me ha costado tanto sacrificio, y no dejaré que nadie me lo quite. Les puedo asegurar que voy a noquear a Horta. Eso es lo que siempre trato de hacer cada vez que me subo al ring. Él es el retador, y yo soy el campeón, pero estoy a la caza. ¡Voy tras Horta! Francisco Horta: “Voy a hacer mi trabajo y saldré con la mano levantada. El domingo, todos sabrán quién soy “. Jerwin Ancajas: “Soy uno de los mejores campeones reinante en el boxeo, y aún no planeo terminar mi reinado. Seguiré siendo campeón mundial durante mucho tiempo “. Miguel González: “Estoy preparado para hacer lo que tengo que hacer para traer el título mundial a Chile. Si tengo que boxear, boxearé. Si tengo que pelear, pelearé. Ese título va conmigo. Zulima Muñoz busca ser campeona nuevamente del WBC Advertisements

