Zulima Muñoz busca a la Barbie Juarez por el titulo WBC Fotos: Alma Montiel Zulina “Loba” Muñoz es la nueva campeona de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo Internacional, después de haber derrotado a Valeria Pérez con una victoria por nocaut técnico en el segundo round en el evento principal de la cartelera “Explosión de talento” este 8 de marzo de 2020 en Iztacalco en la Ciudad de México. Muñoz, (51-3-2, 29KO) tuvo un comienzo rápido con fuertes ganchos izquierdos que establecieron un ritmo agresivo para la pelea. Pérez fue derribado en la segunda ronda y pudo continuar la pelea hasta que otro aluvión de puñetazos feroces sin fuego de respuesta de Pérez incitó al árbitro Laurentino Ramírez a detener la pelea a solo 1:33 del segundo round. La victoria ahora establece un enfrentamiento atractivo entre Muñoz y Mariana “Barbie” Juárez, una pelea que se ha anticipado durante varios años. Mauricio Sulaiman: Respeto total a la mujer, hoy y siempre

