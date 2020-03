Mauricio Sulaiman: Respeto total a la mujer, hoy y siempre MARZO 8, 2020 · 2:02 Sería imposible que hoy no fuese el tema principal de mi columna semanal con todo lo relacionado a la mujer. Este 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer”, y mañana, México se une a un movimiento sin precedentes al realizar Un Día sin Nosotras. Crecí en una familia, donde la mujer es sagrada. Mi papá perdió a su mamá, a doña Wasila, cuando era muy joven; murió de 41 años. El recuerdo de mi abuelita se mantuvo vivo hasta el último suspiro de mi papá, ya que ella lo acompañó todos los días de su vida. Del lado de mi mamá, la bisabuela y la abuela, Valdramina fueron parte de nuestra vida cotidiana; una fuerte influencia en la familia Sulaimán Saldívar. Mi mamá ha sido el pilar sólido que nos ha mantenido unidos. Fue el apoyo incondicional para don José, y gracias a su carácter y dedicación, permitió que mi papá pudiera salir al mundo con la plena tranquilidad de tener en ella esa mancuerna sólida para formar una familia de bien. Fuimos educados para respetarlas, y con la frase de: “A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa”. El boxeo es un deporte difícil, es de contacto, y la incursión de la mujer, fue un proceso largo y complicado, incluso, estaba prohibido en nuestro país hasta inicios del siglo XXI. Fue la incansable labor de Raúl Cruz, y la cruzada del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), liderada por don José, las que lograron modificar las leyes y permitir que las mujeres pudieran ser incluidas en el reglamento de pugilismo, y así poder pelear. Fueron muchos años de boxeo clandestino, de tener gimnasios sin baños para mujeres, abusos constantes de todo tipo hacia aquellas damas valientes, que se presentaban en los gimnasios tratando de buscar su sueño. <img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” /> El 7 de mayo de 1994, en el MGM de Las Vegas, se dio un suceso que cambiaría el destino del boxeo femenil. ¡Don King programó una pelea de mujeres en la cartelera de Mike Tyson! La poderosa y amplia favorita estadounidense Christy Martin subió al ring contra la mexicana Laura Serrano. Al sonar la campana inició un combate que cautivó a todos los aficionados, y la brava mexicana le dio una auténtica paliza a Martin, aunque los jueces determinaron un empate. Laura continuó con su carrera, y eventualmente fue premiada por el Consejo Mundial de Boxeo como campeona honoraria. Fue en 2004 cuando el CMB creó la división femenil, y da inicio a los campeonatos mundiales. Erik Terrible Morales llamó a mi papá, y le pidió sancionar la pelea inaugural en Tijuana. Jackie Nava se convirtió en la primera campeona mundial CMB de la historia. El CMB ha dignificado la presencia de la mujer en el boxeo, y ha luchado incansablemente buscando equidad en todos los aspectos del deporte; desde oportunidades en carteleras y transmisiones de televisión, hasta niveles de los sueldos. Debemos reconocer y aplaudir a los promotores de boxeo de México, así como a Televisa y TV Azteca, ya que han impulsado el boxeo femenil con gran fuerza a través de los años. Hemos celebrado tres convenciones de boxeo femenil: Playa del Carmen (Quintana Roo), Tijuana (Baja California) y Manila (Filipinas), y seguimos una serie de protocolos de investigación médica, exclusivos para el boxeo femenil. Otro factor digno de mencionar es la evolución del cinturón WBC femenil. Inicialmente se diseñó y fabricó un cinturón que tuviera toques femeninos, una distinción con clase para darle su lugar a la mujer en el boxeo. Un cinturón más pequeño que el de hombres, y con la piel adornando la placa con forma de una flor. <img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” /> En 2017 cambiamos el diseño y se implementó el cinturón del mismo tamaño del de los hombres, y se eliminó la piel en forma de flor. Y a partir de 2020 estaremos eliminando la palabra “female”, así que los cinturones de campeón mundial serán los mismos para hombres y mujeres. Hoy celebramos el poder de la mujer. Nos unimos a toda demostración necesaria para dignificarlas, y rechazamos enfáticamente cualquier tipo de discriminación y agresión en cualquier modalidad. Nos unimos a la búsqueda de la equidad y nos ponemos de pie para avanzar con acciones proactivas. ¿SABÍAS QUE…? El boxeo femenil mexicano es referente mundial. Hemos tenido grandes campeonas mundiales: Jackie Nava, Ana María La Guerrera Torres, Mariana La Barby Juárez, Zulina La Loba Muñoz, Yessica Kika Chávez, Ibeth La Roca Zamora, Esmeralda Moreno, Yamileth Yeimi Mercado, Yesenia La Niña Gómez y Alejandra La Tigre Jiménez, entre otras muchas más. ANÉCDOTA DE HOY El día que mi papá daba el anuncio de la creación del campeonato femenil, un periodista, quien mejor no menciono su nombre, se paró brúscamente, y tomó el micrófono para decir: “Oiga, señor Sulaimán, y ¿qué pasaría si su hija quisiera ser boxeadora? ¿Le permitiría participar en ese acto grotesco, que no tiene cabida entre mujeres?” Ése fue el ambiente hostil, que en su momento, se tenía con gran resistencia en contra de las mujeres en el boxeo. Mi papá, después de un silencio prolongado, le respondió: “¡Qué lástima me da usted que vive en amargura y oprimido… su cobardía la esconde atacando a las mujeres, escudado en su carácter de periodista!” Zulima Muñoz busca a la Barbie Juarez por el titulo WBC Chávez y Arce en una gran exhibición en Hermosillo, Sonora

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.