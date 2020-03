Chávez y Arce en una gran exhibición en Hermosillo, Sonora Fotos: Zanfer Promotions Una noche espectacular e histórica tuvo lugar en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, Sonora, México, el sábado por la noche, donde las leyendas del boxeo mexicano Julio César Chávez, de 57 años, y Jorge “Travieso” Arce, de 40 años, se pusieron los guantes para un extraordinario espectáculo. El “Duelo de leyendas” atrajo a 10,000 personas que explotaron de emoción al ver a sus ídolos. Era la segunda vez que los dos se dedicaban a la caridad, el primero fue en noviembre pasado en Tijuana. Aunque se trataba de una exhibición se intercambiaron golpes y los boxeadores demostraron sus mejores movimientos. Luego, ambos recibieron cinturones. Las celebridades disponibles incluyeron a Julio César Chávez Jr, Miguel “Alacran” Berchelt, Ana Gabriela Guevara, Mauricio Sulaiman, Yamileth Mercado y el famoso equipo anunciador de Box Azteca que incluye a Marco Antonio Barrera. En la acción oficial presentada, el titular del peso pluma del WBC FECARBOX Bryan “Latino” Acosta retuvo su cinturón por decisión unánime sobre Jesús “Jibarito” Ortega y los súper gallos Eduardo “Koreano” Ramírez y Azael “Cristalito” Romero lucharon por un empate mayoritario. Pero esta noche fue principalmente sobre el “Duelo de Leyendas” porque Chávez y Arce no decepcionaron. Mauricio Sulaiman: Respeto total a la mujer, hoy y siempre Resultados desde Parral, Chihuahua

