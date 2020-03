Expectativa por el regreso de Kirkland esta semana Después de dos peleas de ajuste bajo el radar, el favorito de los fanáticos de peso mediano James “The Mandingo Warrior” Kirkland (34-2, 30 KOs) emerge de las sombras contra el “Loco” Marcos Hernández (14-3-1, 3 KOs) en un combate de 10 rounds que encabeza el FS1 el sábado por la noche desde el MGM National Harbor en Oxon Hill, Maryland. Kirkland fue visto por última vez en la televisión contra Canelo Alvarez en 2015. Hernández ha perdido dos de sus últimos tres, pero tiene un empate con el actual campeón súper welter de la AMB / FIB Jeison Rosario en su registro profesional. Él dice que planea llevar al Guerrero Mandingo a la escuela y superarlo. Zulima Muñoz busca a la Barbie Juarez por el titulo WBC

