Zorrilla vence a Cano en dos rounds en Hollywood, Florida En la última edición de la clásica rivalidad México vs.Puerto Rico, el invicto peso welter junior Danielito “El Zorro” Zorrilla, (16-0, 12 KOs) vencio con un KO en el segundo asalto sobre el ex campeon mundial Pablo César Cano (33-8- 1, 23 KOs) en el evento principal de TrillerVerz II el martes por la noche en el Hard Rock LIVE en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Un gancho de izquierda al cuerpo lastimó a Cano. Unos segundos después, Cano se arrodilló. Trató de levantarse pero no pudo. El tiempo era: 35. Zorrilla ganó el título de la NABO. El prospecto de peso welter junior Nahir “Woo” Albright (14-1, 7 KOs) vencio en seis asaltos a Michael “The West Texas Warrior” Dutchover (15-2, 10 KOs). Albright derribó a Dutchover con una derecha al final del primer round. Derribó a Dutchover de nuevo con una serie de golpes en el segundo round. Una tercera caída con una ventaja de derecha al final del tercer round. No hubo caída en el cuarto round, pero Dutchover sufrió un mal corte en el ojo izquierdo. Dutchover cayó de nuevo en el sexto round y apenas sobrevivió. La pelea fue detenida por el médico del ring después de ese round. El invicto peso welter junior Miguel “Explosivo” Madueno (25-0, 23 KOs) venco con un entretenido nocaut técnico en diez asaltos sobre Sonny Fredrickson (21-4, 14 KOs). Madueño cambio golpes de poder sin parar los cuatro primeros rounds. A Madueño le descontaron un punto por sujetar la cabeza de Fredrickson y golpear. Fredrickson organizó un breve rally, pero Madueno fue más fuerte en la recta final y consiguió una detención del árbitro en la décima ronda. El tiempo eran las 2:04. El peso crucero Yunieski “The Monster” González (21-3, 17 KOs) vencio mediante un KO en el segundo asalto sobre Tommy “Kryptonite” Karpency (30-8-1, 19 KOS). Un golpe brutal en el hígado puso a Karpency mal sin poder recuperarse. El tiempo era 2:03. En una pelea de peso semipesado de cuatro asaltos, Bryce Henry (5-0, 4 KOs) gano por KO en el cuarto asalto sobre Juan De Angel (22-14-1, 20 KOs). WBC presenta el cinturón de campeonato mundial Teotihuacano Anuncian ventas de entradas para Lopez-Kambosos el 4 de octubre en NY

