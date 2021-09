Anuncian ventas de entradas para Lopez-Kambosos el 4 de octubre en NY Triller Fight Club ha anunciado oficialmente que ‘The Takeover’ Teofimo López (16-0, 12 KOs) defenderá sus indiscutibles títulos mundiales de peso ligero (WBC, WBA, WBO, IBF) contra el retador obligatorio ‘Ferocious’ George Kambosos Jr., (19 -0, 10 KOs) el lunes 4 de octubre en el Hulu Theatre en el Madison Square Garden y en vivo por Pay-Per-View (8:00 pm ET / 5:00 pm PT) con una transmisión gratuita a partir de las 7:00 pm ET / 4:00 pm hora del Pacífico. Presentado en asociación con DiBella Entertainment, los boletos anticipados con un precio de $ 306, $ 206, $ 106, $ 81 y $ 56, saldrán a la venta mañana. El evento se transmitirá en vivo con un pago por evento de $ 49,99. Encabezando la cartelera, Daniel ‘El Gallo’ González (20-2-1, 7 KOs) choca con Petros Ananyan (15-2-2, 7 KOs), en una pelea programada de peso welter junior a 10 asaltos. Prospectos invictos de peso mediano junior subieron al ring en un combate programado de ocho asaltos cuando José ‘Cheito’ Román (11-0, 5 KOs) se enfrenta a Cesar ‘Rainman’ Francis (8-0, 6 KOs). Peleando en la división de peso welter junior, Will Madera (16-1-3, 9 KOs) lucha contra Jamshidbek ‘The Champion’ Najmitdinov (17-1, 14 KOs). Los favoritos locales populares también aparecen por separado en la cartelera incluyen los prospectos ‘irlandés’ Joe Ward (4-1, 2 KOs) en una pelea de peso semipesado de seis asaltos además de Frederic Julian (12-0, 10 KOs), también en un programa programado. pelea de peso semipesado de seis asaltos. Completando la cartelera, la recién llegada Harley Mederos (1-0, 1 KO) verá acción en un choque de peso ligero de cuatro asaltos. En breve se anunciarán más detalles sobre estas tres peleas. También se anunciarán invitados musicales adicionales para la noche completa de entretenimiento. Navarrete-González 15 de octubre en San Diego

