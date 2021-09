WBC presenta el cinturón de campeonato mundial Teotihuacano Por.Gabriel F. Cordero El WBC dio a conocer el “Cinturón de Teotihuacano” en el tradicional evento semanal con los medios “Martes de Cafe”. El cinturón será entregado al ganador de la pelea entre el campeón súper mediano del WBC / AMB / OMB Saúl “Canelo” Álvarez y el campeón de la FIB Caleb Plant, quienes se enfrentarán el 6 de noviembre en Las Vegas. Este es el último de una serie de cinturones especiales y únicos que WBC ha diseñado para recompensar. alabar y aplaudir las peleas que se destacan en la historia del boxeo, en especial a los grandes boxeadores que pelean en las dos fechas más importantes del boxeo mexicano, el 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el 15 de septiembre (Día de la Independencia). Medios Internacionales junto a los Mexicanos fueron testigos de la presentación de esta nueva edición artesanal innovadora junto al invitado y estrella del boxeo mundial, Saul ¨Canelo¨ Álvarez Espinoza: Navarrete-Joet es una pelea clásica Zorrilla vence a Cano en dos rounds en Hollywood, Florida

