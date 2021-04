Ziani: Granjero es un cobarde y ganare este combate del WBC El campeón europeo de peso súper pluma Samir Ziani (32-3-1, 7 KOs) ha llamado al ex campeón de la FIB Tervin “American Idol” Farmer (30-5-1, 6 KOs) para pelear en una pelea eliminatoria del CMB. El ganador se posicionaría para una pelea por el título contra el campeón mundial del CMB, Oscar Valdez. La batalla de pesos súper pluma zurdos estaría en la cartelera de pago por evento de Triller del 5 de junio en Florida, encabezada por el invicto campeón de peso ligero Teofimo López (16-0) contra George Kambosos, Jr. (19-0), apoyado por una pelea entre el cuatro veces campeón mundial de peso pesado Evander Holyfield y el conquistador Mike Tyson Kevin McBride. Según el mánager de Ziani, Gary Hyde, le ofrecieron la eliminatoria del WBC contra Farmer y el Francés aceptó de inmediato, mientras que Farmer no ha hecho nada. “Estaba emocionado de pelear contra Farmer en un gran programa de Triller”, dijo Ziani, “especialmente porque es mi sueño ganar un título mundial en los Estados Unidos. “Me sorprende escuchar que Farmer se ha acobardado en nuestra pelea, pero supongo que sabe que su boxeo se está deslizando hacia abajo. ¡Te quiero a ti, granjero! Acepta la pelea y sé un verdadero guerrero. No huyas de mi. Quiero boxear en la capital del box, Estados Unidos, para mostrarles a los fanáticos estadounidenses lo que puedo hacer. Dicen que eres técnico, te demostraré que soy un verdadero guerrero. El ring es para hombres de verdad con la ambición de vencer a los mejores, no de boxear a los más débiles, así que démosle verdadero valor y respetemos nuestro noble arte del boxeo “. Andrade apunta a Charlo, Golovkin y Murata Resultados desde Corona, California

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.