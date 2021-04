Resultados desde Corona, California El boxeo regresó el domingo por la noche con tres peleas en el Centro de Eventos Internacional Omega Products en Corona, California. En el evento principal, el invicto Rubén “Ace” Torres (15-0, 12 KOs) necesitó sólo 64 segundos para derrotar a Diego Contreras (11-4, 5 KOs). Contreras bajó 2x. El invicto Miguel “El Explosivo” Madueño (23-0, 21 KOs) destruyó a Bergman Aguilar (15-7-1, 5 KOs) en el primer round. Un golpe al cuerpo terminó a los 2:59. Fue el debut de Madueno en Estados Unidos. George “El YuYu” Acosta (11-1, 1 KO) superó por puntos a Edgar “Pito Lupillo” Ramírez (17-17-1, 14 KOs) en un combate a seis asaltos. Las puntuaciones fueron 60-54 3x. Ziani: Granjero es un cobarde y ganare este combate del WBC Hanna Gabriels gana titulo femenino del WBC

