Hanna Gabriels gana titulo femenino del WBC En una emocionante pelea por el boxeo femenino en todo el mundo, Hanna Gabriels ganó el cinturón vacante de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo después de derrotar a Martha Lara Gaytán de México por nocaut técnico. De esta manera, la boxeadora Costarricense acumula cinco títulos en su carrera luego de una contundente actuación la noche del sábado en el Fiesta Casino de San José, Costa Rica. Las preocupaciones sobre una vieja lesión en el brazo se olvidaron tan pronto como comenzó el primer round. Manteniendo el plan de tomar la pelea desde la distancia y hacer que su alcance más largo prevaleciera junto con una buena condición física, Gabriels ganó sin esfuerzo una pelea que se pensó que sería más larga debido al historial de Gaytán, quien se vio abrumada por el contundente ataque de Gabriels, una super estrella femenina del deporte. Con el placer de poder pelear en su país de origen, Gabriels celebró un gran regreso al ring luego de un largo período de inactividad y expresó que se siente bien de ir tras todos los demás campeones de la división de peso pesado y semipesado para convertirse en la mejor boxeadora libra por libra. La costarricense extendió su récord a 21 victorias con 12 KOs, 2 derrotas y 1 empate. Si bien continúa siendo la campeona de peso súper welter de la Asociación Mundial de Boxeo, ahora pesa 175 libras para intentarlo todo nuevamente.

