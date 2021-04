Paul KOs Askren en Atlanta El YouTuber convertido en boxeador de peso crucero Jake Paul (3-0, 3 KOs) vencio con un espectacular KO en el primer asalto sobre la ex estrella de MMA Ben Askren el sábado por la noche en el evento principal de pago por evento de Triller en el Estadio Mercedes-Benz en Atlanta, Georgia. Paul derribó a Askren con una gran mano derecha y el árbitro Brian Stutts detuvo el combate. El tiempo era 1:59.

Foto: Triller Fight Club El ex campeón superligero Regis Prograis (26-1, 21 KOs) ganó por decisión técnica de seis asaltos sobre Ivan Redkach (23-6, 18 KOs). Prograis lanzó un tiro limpio y rasante al cuerpo (erróneamente dictaminó un golpe bajo) que dejó a Redkach retorciéndose en la lona. Redkach finalmente fue sacado del ring en una camilla. La pelea fue a las tarjetas de puntuación donde Prograis estaba arriba 60-54, 60-54, 59-54.

Foto: Triller Fight Club El ex campeón mundial de peso crucero Steve Cunningham (30-9-1, 13 KOs) anotó una decisión unánime en seis asaltos sobre la leyenda de UFC Frank Mir, quien estaba haciendo su debut en el boxeo profesional. Las puntuaciones fueron 60-54, 60-54, 58-56. Cunningham tuvo el control todo el camino, pero Mir nunca estuvo en peligro de que la detuvieran.

Foto: Triller Fight Club El multimillonario propietario de un club nocturno y boxeador de peso semipesado Joe Fournier (9-0, 9 KOs) anotó un nocaut técnico en el segundo asalto sobre el artista de reggaetón debutante profesional “Reykon”. Reykon cayó dos veces en la segunda ronda, luego la pelea se detuvo entre rondas. El invicto peso súper mediano Junior Younan (16-0-1, 10 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Jeyson Minda (14-5-1, 8 KOs). A Younan se le dedujo un punto, a Minda se le dedujeron dos puntos. Las puntuaciones fueron 78-71 3x. El invicto peso welter Quinton Randall (8-0, 2 KOs) tomó una decisión unánime en ocho asaltos sobre William “Action” Jackson (13-3-2, 2 KOs). Jackson cayo dos veces. Resultados desde Santa Fe, Argentina

