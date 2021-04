Resultados desde Santa Fe, Argentina El evento principal programado a diez rounds vio al clasificado mundial Gustavo Daniel Lemos (27-0, 16 KOs) de Argentina detener a su compatriota Maximilliano Ricardo Veron (12-3-1, 4 KOs) en el octavo round. Lemos estuvo al ataque desde el principio hasta el final trabajando el cuerpo y la cabeza. Una ráfaga rápida sorprendió a Veron contra las cuerdas donde el árbitro detuvo correctamente la pelea. Lemos retuvo su título superligero latino de la FIB. El evento se llevó a cabo en el Polideportivo Jose Arijon, Desvio Arijon, Santa Fe Argentina. Otros Resultados Jose Angel Gabriel Rosa KO 6 Claudio Andres luquez 6 rounds superligeros Pablo Ezequiel Corzo TKO 3 Carlos Dante Moyano 6 asaltos súper medianos Leandro Fabian Lopez UD Milton Ivan Pasquini 4 rounds superligeros Florencia Nicole Zalazar UD Erica Juana Gabriela Alvarez 4 rounds ligero OR Promociones-Osvaldo Rivero promovió el evento con TyC Sports televisando Paul KOs Askren en Atlanta Anuncian la cartelera de Canelo-Saunders

