Anuncian la cartelera de Canelo-Saunders El Puertorriqueño campeón de peso mosca ligero de la OMB, Elwin Soto, defenderá su título contra el ex campeon mundial Japones, Katsunari Takayama como co-estelar en el choque de unificación de peso súper mediano entre Canelo Alvarez y Billy Joe Saunders el 8 de mayo en el estadio AT&T en Arlington, Texas, en vivo por DAZN. Soto (18-1 12 KOs) pelea bajo la bandera de Matchroom por primera vez en el programa después de haber firmado un trato con Eddie Hearn la semana pasada. Takayama, de 37 años (32-8 12 KOs) es un cinco veces campeón de peso mínimo que aspira a convertirse en campeón mundial de dos pesos. La cartelera también incluye a Kieron Conway (16-1-1, 3 KOs) defendiendo su título intercontinental de peso súper welter de la AMB contra Souleymane Cissokho (12-0, 8 KOs), y el invicto WBO # 6 de peso pesado Frank Sánchez (17-0, 13 KOs). ) contra Nagy Aguilera (21-10, 14 KOs). Otros combates incluyen: Marc Castro (2-0, 2 KOs) vs.TBA

Keyshawn Davis (2-0, 2 KOs) vs.Jose Antonio Meza (6-4, 1 KO)

Kelvin Davis (1-0, 1 KO) vs.Jan Marsalek (8-2, 7 KOs)

Christian Alan Gomez Duran (19-2-1, 17 KOs) vs.TBA Resultados desde Santa Fe, Argentina Harrison-Perrella termina en empate en Los Angeles

