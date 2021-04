Harrison-Perrella termina en empate en Los Angeles El ex campeón mundial de peso súper welter del WBC, Tony “Superbad” Harrison (28-3-1, 21 KOs) y Bryant “Goodfella” Perrella (17-3-1, 14 KOs) lucharon por un empate en doce asaltos el sábado por la noche en el Auditorio Shrine. y Expo Hall en Los Ángeles. Fue un combate de boxeo táctico y cerrado con el perdedor 5: 1 Perrella aparentemente haciendo más. Las puntuaciones fueron 116-112 Harrison, 117-111 Perrella, 114-114. El invicto superligero Omar “El Relampago” Juárez (11-0, 5 KOs) tomó una reñida decisión unánime en diez asaltos sobre Elias Araujo (21-3, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 98-92, 99-91, 99-91. En una sorpresa, el peso welter James Martin (7-2, 0 KOs) se anotó una merecida decisión mayoritaria en ocho asaltos sobre el invicto prospecto de 18 años Vito Mielnicki Jr. (8-1, 5 KOs). Martin superó a Mielnicki para salir con un veredicto de 76-76, 77-75, 79-73. Anuncian la cartelera de Canelo-Saunders Apochi vence a Nicholson en eliminatoria de la AMB

