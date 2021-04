Andrade apunta a Charlo, Golovkin y Murata El campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius Andrade (30-0, 18 KOs) quiere que sus compañeros campeones den un paso al frente después de que defendió su título por puntos contra Liam Williams el sábado por la noche en Hollywood, Florida. Dice que es hora de que los campeones Jermall Charlo (WBC), Gennadiy Golovkin (IBF) y Ryota Murata (WBA) hagan peleas de unificación. “Al final del día soy un campeón”, dijo Andrade. “Estoy invicto. No debería tener que inspirar a nadie a subir al ring conmigo por un cinturón, un récord invicto y mucho dinero sobre la mesa. Siempre que podamos sentarnos y hacer que suceda algo, estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Estoy listo para demostrar que soy el mejor y, para hacerlo, quiero intervenir con esos campeones y ellos tienen que hacer lo mismo también. El promotor Eddie Hearn agregó: “Demetrius ha hecho su trabajo, no es su responsabilidad convencer a otros campeones de que luchen contra él. Se supone que los campeones luchan contra campeones. “Charlo vs. Andrade es una pelea masiva, ¿por qué los campeones no quieren pelear contra Demetrius? Estaba herido esta noche, estaba cansado esta noche, no puede ganar 160 libras para siempre. Si soy GGG o Charlo, lo miro y pienso ‘puedo vencerlo’, así que ¿por qué no dar un paso al frente? “ DKP busca detener la pelea Charr-Lovejoy Ziani: Granjero es un cobarde y ganare este combate del WBC

