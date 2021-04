DKP busca detener la pelea Charr-Lovejoy El promotor de boxeo del Salón de la Fama, Don King, envió una carta de Cease & Desist al invicto boxeador de peso pesado Christopher Lovejoy, alegando que está bajo un acuerdo promocional exclusivo con Don King Promotions y que no se le permite participar en ninguna pelea futura sin el consentimiento de King. Recientes informes de los medios han declarado que Lovejoy se encuentra actualmente en Alemania y ha acordado enfrentarse al campeón de la AMB en el receso Mahmoud Charr el 15 de mayo en Hamburgo, Alemania. La carta exige que Lovejoy (19-0, 19 KOs), quien previamente había anunciado su retiro del boxeo, no participe en el combate con Charr o cualquier otro combate u oponente futuro. “Es inconcebible, ilegal y poco ético que usted participe en esta pelea del 15 de mayo de 2021 o en cualquier pelea sin el permiso y consentimiento expreso por escrito de DKP”, dice la carta del abogado de King. “Participar en cualquier combate sin el consentimiento expreso por escrito de DKP es… violar intencionalmente el Acuerdo de promoción y expone a aquellos con los que ha llegado a un acuerdo para sus servicios como luchador profesional a una responsabilidad legal extrema, ya que ellos también saben que usted tiene un contrato con DKP. . “ La carta continúa diciendo: “Si de hecho ha firmado para luchar contra Charr como proclama y se ha informado en estos informes de los medios, ha incumplido intencionada, intencionada y maliciosamente su acuerdo promocional exclusivo a nivel mundial con DKP”. Lovejoy, de 37 años, vive y entrena en Las Vegas. Las 19 peleas profesionales de Lovejoy desde febrero de 2016 han tenido lugar en Tijuana, México. Trevor Bryan ganó recientemente el título de peso pesado de la AMB después de que Charr ignorara la AMB y no se le permitió ingresar a los Estados Unidos debido a la denegación de la visa de Seguridad Nacional. Boxeo Telemundo regresa el 7 de mayo en Kissimmee, Florida Andrade apunta a Charlo, Golovkin y Murata

