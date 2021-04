Boxeo Telemundo regresa el 7 de mayo en Kissimmee, Florida Boxeo Telemundo tiene su evento principal todo listo para la primera entrega de la serie de primavera que se transmitirá en vivo con una audiencia el 7 de mayo desde Osceola Heritage Park Events Center. Encabezando la cartelera están dos prospectos prometedores que buscan saltar al estado de contendiente cuando Gadwin “El Abayarde” Rosa de Puerto Rico (11-1 9 KO’s) se enfrente a George “El Yuyu” Acosta (11-1 1 KO) por la vacante WBA Fedecentro Jr título de peso ligero en una pelea de 10 asaltos. Rosa, de Puerto Rico, pero que ahora reside en la cercana Ocala, Florida, hará su debut en Telemundo, ya que apunta a capturar su primer título regional. En su última salida, Rosa derrotó a Danny Flores por nocaut en el 2do asalto. Gadwin también apodó “El Abayarde”, que también puede ser conocido como “La hormiga de fuego”. “Agradezco la oportunidad de pelear en Kissimmee tan cerca de mi casa y en Boxeo Telemundo” dijo Gadwin Rosa ”Cuando yo era niño lo apodaban“ El Abayarde ”porque como una hormiga de fuego, cuando muerden se queman, en mi caso cuando golpeo, lastimo a mis oponentes “ Acosta busca mantenerse activo este año mientras da un paso atrás en el ring después de una actuación blanqueada el fin de semana pasado, donde decidió un juego Edgar Ramírez en 6 rondas. “Cuando recibimos la llamada para pelear en Telemundo nos emocionamos pero no queríamos adelantarnos” dijo George Acosta en su entrevista posterior a la pelea ”Ahora estoy listo para enfrentar a Gadwin Rosa el 7 de mayo, tendremos algo de tiempo hoy, relájate, disfruta de mi victoria y el lunes volvemos al gimnasio preparándonos para mi pelea ” “Estamos felices de comenzar nuestra serie de primavera de Boxeo Telemundo con una gran pelea”, declaró el presidente de All Star Boxing, Inc. Felix “Tutico” Zabala “Tenemos dos luchadores jóvenes y hambrientos que buscan demostrar que pertenecen al siguiente nivel y eso saca lo mejor de estos dos guerreros “. “El Abayarde” Rosa Vs ”El Yuyu” Acosta se transmitirá en vivo el viernes 7 de mayo a las 12 AM / EST en Telemundo DKP busca detener la pelea Charr-Lovejoy

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.