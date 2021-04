Matchroom anuncia evento para 15 de mayo en el Reino Unido La campeona de peso súper pluma de la AMB, Hyun-Mi Choi (18-0-1, 4 KOs), la campeona mundial más longeva en el boxeo femenino, se enfrentará a la campeona del WBC e IBO Terri Harper (11-0-1, 6 KOs) el 15 de mayo. en el AO Arena de Manchester, Inglaterra. Este será probablemente el último evento de Matchroom en el Reino Unido a puerta cerrada, según el promotor Eddie Hearn. En la co-estelar, el campeón internacional de peso semipesado de la AMB Joshua Buatsi (13-0, 11 KOs), ahora guiado por el entrenador Virgil Hunter en San Francisco, se enfrentará a un oponente por nombrar. En un choque por el título vacante de peso súper mediano europeo de la EBU, el invicto Lerrone Richards (14-0, 3 KOs) se enfrenta al ex campeón de la AMB Giovanni De Carolis (28-9-1, 13 KOs). El campeón europeo de peso crucero de la EBU Tommy McCarthy (17-2, 8 KOs) hace la primera defensa de su cinturón contra Alexandru Jur (19-4, 7 KOs). El campeón europeo de peso súper gallo de la EBU, Gamal Yafai (18-1, 10 KOs), pone su título en juego por primera vez contra Jason Cunningham (28-6, 6 KOs). El superligero de rápido ascenso Dalton Smith (7-0, 6 KOs) se enfrenta a Lee Appleyard (16-5-1, 5 KOs) por el título inglés vacante después de que su choque de febrero fracasara con poca antelación debido a dos pruebas positivas de COVID en el campamento de Appleyard. Boxeo Telemundo regresa el 7 de mayo en Kissimmee, Florida

