Round 12 con Mauricio Sulaiman: Boxeo, Boxeo y mas Boxeo Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC El boxeo está pasando por un momento sensacional, con un número importante de campeones de primer nivel, muy buenas peleas programadas en el calendario para los próximos meses, e ídolos en varios países. Hay una gran expectativa por las peleas que podrían tener lugar entre grandes luchadores, y hay varias divisiones que están armando torneos que darán como resultado muchas peleas del más alto nivel. También hay varias plataformas de televisión que están transmitiendo boxeo y compitiendo por ganar los ratings con su programación: está la televisión por cable Showtime, que ha transmitido nuestro deporte en su programación desde los años 80; ESPN en los Estados Unidos y ESPN Knockout para toda América Latina. FOX, a nivel nacional en los EE. UU.; DAZN, una plataforma digital a nivel mundial, Space y muchas cadenas de todos los países del mundo que transmiten boxeo como Azteca y Televisa en México, Wowow en Japón, Sky, y muchos más en Inglaterra, y por supuesto, Triller visto como el nuevo niño en la cuadra por la industria. Si bien nuestro deporte disfruta de lo que bien podría ser una era dorada, también estamos experimentando varios problemas complicados que están creando una gran controversia en todo el mundo, con opiniones encontradas entre los miembros de la comunidad del boxeo. Uno de ellos es el regreso de campeones legendarios al ring. Todo comenzó hace un par de años, antes de la pandemia, cuando el gran campeón mexicano, Julio César Chávez, se subió al ring para dar una exhibición con el popular Jorge “Travieso” Arce. Lo hicieron para recaudar fondos para la atención médica de un boxeador que sufrió un accidente en una sesión de sparring, siendo este el hijo de José Luis Castillo. El evento fue un gran éxito, la arena se llenó, la audiencia televisiva fue extremadamente alta y el objetivo de apoyar financieramente una causa noble se logró gloriosamente. Chávez y Arce hicieron dos exposiciones más; Uno fue precisamente el último evento antes del COVID-19, creando un lleno en Hermosillo, agotando 14 mil asientos, y el otro en medio de la pandemia, a puerta cerrada, en Tijuana. Estos eventos fueron muy simples y claros: exhibiciones con causa de responsabilidad social, usando tocados, guantes de 16 onzas y solo tres rondas. Los tres eventos fueron un gran entretenimiento para el público, con buena acción, pero llenos de diversión y vibraciones positivas. Erik “El Terrible” Morales también se subió al ring con Mikey García en California, también con protector de cabeza, guantes de 16 onzas y para recaudar fondos, y fue un éxito absoluto. Mike Tyson nuevamente sacudió al mundo cuando con una tremenda exhibición el 28 de noviembre, junto con Roy Jones Jr. Este fue diferente, sin protector de cabeza, guantes de 12 onzas y estaba programado para ocho rondas de dos minutos. La Comisión de Boxeo de California impuso un importante protocolo de exámenes médicos obligatorios y también hubo pruebas antidopaje del programa de boxeo limpio VADA. El WBC participó activamente, y al finalizar el evento entregó un cinturón conmemorativo a ambos contendientes en reconocimiento a su gran espectáculo que entretuvo a millones durante los momentos más oscuros de la pandemia. Ya en 2021, hay muchas exhibiciones, e incluso peleas de muchos boxeadores legendarios que han estado retirados durante muchos años. Evander Holyfield, de 58 años, peleará con Kevin McBride, de 47; Ambos llevan 11 años sin pelear. Oscar de la Hoya peleará contra un rival de artes marciales mixtas en julio; Julio César Chávez ofrecerá una exposición con el hijo de Macho Camacho, Juan Manuel Márquez y Miguel Cotto también ofrecerá una exposición, al igual que Marco Antonio Barrera con Jesús Soto Karass. Hay una línea muy fina entre exhibiciones y combates, y una gran preocupación por quienes lo están haciendo sin estar en óptimas condiciones, o sin importar las consecuencias que esto pueda tener en su salud, o lo están haciendo por motivos equivocados. Existe preocupación por las jurisdicciones donde se llevan a cabo estos eventos, ya que es allí donde se colocan los candados de protección en muchos aspectos como: reconocimientos médicos, chequeos continuos, reglas del evento, calidad del árbitro, servicios médicos. El boxeo de celebridades también se está poniendo de moda. Este será el tema de mi próxima columna, ya que existe una gran división de opiniones sobre este fenómeno actual. SABÍAS…? El gran Muhammad Ali viajó a Japón para participar en una exhibición contra un luchador local llamado Antonio Inoki. El oponente decidió no salir nunca de la lona y se arrastró sobre ella durante 15 rondas largas, pateando a Ali… el resultado final fue declarado empate. Fue un éxito económico total, pero uno de los peores eventos deportivos de la historia. ANÉCDOTA DE HOY Había un periodista que se caracterizaba por atacar sistemáticamente a los boxeadores; No había lado bueno, todo era negativo, fraude, suciedad. Un día este señor se reunió con mi padre y Don José, luego de una larga conversación, le sugirió que hiciera un experimento: entrenar boxeo y un día subir al ring. Aceptó e inició un programa de formación; Realmente se tomó el desafío en serio y pasó más de cuatro meses poniéndose en forma y entrenando en el gimnasio, golpeando las bolsas, haciendo la cuerda y el shadowboxing. Más tarde, mi papá lo llamó para ver cómo estaba y había ganado una confianza impresionante, por lo que sugirió que era hora de subir al ring y mostrar cómo el boxeo era algo que cualquiera podía practicar. Un amigo cercano de mi padre logró asegurar una sesión de entrenamiento para este hombre, con un boxeador aficionado mucho más pequeño que el periodista. Al entrar al ring, se burló del tamaño de su rival y pidió que la sesión fuera sin casco, lo que no fue aceptado. Sonó la campana y el chico no acertó ni un solo puñetazo, pero recibió tal cantidad de cuero que al final del primer asalto, decidió quitarse los guantes y salir del ring, saliendo del gimnasio sin decir un solo golpe. palabra. Nunca más se volvió a leer una nota de boxeo negativa suya. Muchos años después llamó a mi papá y le dijo: “Gracias José, fuiste tú quien me salvó en esta vida; Esa experiencia me dio sensibilidad y respeto por el trabajo ajeno, me dio disciplina y salvó mi carrera como periodista. Los llamo hoy, después de recibir el premio anual de la asociación de escritores deportivos, y todo fue gracias a lo que aprendí en el boxeo ".

