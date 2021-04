Conferencia de Prensa Canelo-Saunders Canelo Alvarez y Billy Joe Saunders detuvieron momentáneamente sus entrenamientos para la gran pelea para hablar junto a Eddie Hearn en una conferencia de prensa virtual antes de su choque de unificación de peso súper mediano WBC / WBA / WBO el 8 de mayo en AT&T Stadium en Arlington, Texas, en DAZN. Canelo Alvarez: “Me siento en mi mejor momento. Voy a ganar, sin duda ”. Billy Joe Saunders: “Es una pelea heredada por lo que está en juego. Es el pináculo, la cima de la montaña “. El combate tendrá un cinturón especial del WBC elaborado por artesanos del Estado de México , ¨El Cinturón Mestizo¨ único en su especie realizado con pita, una fibra brillosa, fina y resistente, que crece en los magueyes. WBC presenta ¨Cinturón Mestizo¨ para Canelo-Saunders el 8 de Mayo Round 12 con Mauricio Sulaiman: Boxeo, Boxeo y mas Boxeo

Top Boxing News

