Zhang vence a Joyce y gana titulo interino pesado de la OMB en Londres El peso pesado chino. Zhilei "Big Bang" Zhang (25-1-1, 20 KOs), un desvalido 10:1, detuvo al campeón interino de peso pesado de la OMB Joe "The Juggernaut" Joyce (15-1, 14 KOs) en el sexto round el sábado en la noche en el Copper Box Arena de Londres. Zhang consiguió algunos golpes importantes en el primer round. Zhang sacudió a Joyce con izquierdas directas en el segundo round. Joyce aumentó su ritmo de trabajo en el tercer round, pero aun así recibió algunos golpes duros. Joyce continuó con su ritmo rápido mientras que el golpe de izquierda directo de Zhang hizo más daño al ojo derecho de Joyce que se cerraba. El médico del ring finalmente detuvo la pelea en el sexto round debido al ojo derecho cerrado de Joyce. Al entrar ese round, Zhang ganaba 48-47 en dos tarjetas y Joyce ganaba 48-47 en la tercera tarjeta. Zhilei Zhang: "Hoy es mío. Tengo 39 años, pero soy disciplinado, entrené duro, ¡el siguiente paso es ir por el título!". Joe Joyce: "Estoy decepcionado con mi desempeño. No podía apartarme de la mano izquierda que seguía golpeándome con tanto respeto a Zhilei Zhang, "Big Bang". Fue una buena pelea. Creo que podría haberlo hecho mejor. No había peleado contra un zurdo durante tanto tiempo, y gracias a él porque es un buen peleador, lo di todo. Es simplemente decepcionante. Esperaba ganar como lo hago normalmente. "Me gustaría disculparme con todos mis fans y seguidores… Volveré. Mi viaje no ha terminado. Es solo un obstáculo con el que me tropecé, así que regresaré". La ex campeona mundial femenina Mikaela Mayer (17-1, 5 KOs) hizo su debut en el peso ligero contra la suplente Lucy Wildheart (10-1, 4 KOs), tomando una decisión unánime en diez asaltos. Los puntajes fueron 98-92, 100-90, 98-91 y Mayer reclamó el título interino del WBC de las 135 libras. El ex retador al título mundial de peso mediano de la OMB, Denzel Bentley (18-2-1, 15 KOs) necesitó solo 45 segundos para demoler a Kieran Smith (18-2, 7 KO). El peso pesado Moses Itauma (3-0, 2 KO) vencio a Kostiantyn Dovbyshchenko (9-13-1, 6 KO), ganando una decisión unánime de 60-54. En un choque entre pesos ligeros invictos, Sam Noakes (11-0, 11 KOs) derrotó a Karthick Sathish Kumar (10-1, 4 KOs) en dos asaltos. Noakes derribó a Kumar en la primera ronda y lo terminó en la segunda ronda. Fallece Eliseo Gonzalez, icónico comisionado de boxeo en Cancún Resultados desde Ciudad de Panamá

