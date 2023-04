Fallece Eliseo Gonzalez, icónico comisionado de boxeo en Cancún Por. Gabriel F. Cordero El respetado y carismatico presidente de la Comisión de Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales del Municipio de Benito Juárez, Cancún, Eliseo Gonzalez falleció a la edad de 68 años la madrugada de este 15 de abril. Gonzalez tuvo una extraordinaria vida apasionada en el mundo del boxeo desde haber sido matchmaker, boxeador, referí y promotor. Eliseo fue el mayor protagonista de la etapa más importante del boxeo en Cancún y en todo Quintana Roo. Fue presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre en el municipio de Benito Juárez desde 1993. Como Presidente de la comisión de boxeo local, estuvo a cargo de funciones como “History in Cancún”, cuando se presentó aquí y en México por vez primera una pelea de campeonato mundial de peso completo en marzo de 2008, la noche del boxeo en 2006 y tres convenciones del Consejo Mundial en Cancun. Era fascinante llegar a su oficina al lado del gimnasio “Kuchil Ka’atun” (Casa de los Guerreros) en Cancún dentro de la Unidad Deportiva “José María Morelos” (hoy Fernando ‘Toro’ Valenzuela”). Eliseo fue un incansable leal miembro del CMB y del boxeo mundial pero sobre todo un honbre de respeto y exageradamente amable. Este mismo sábado en la funeraria “Jardines de Paz” de la avenida ha sido el velatorio. Conocido como “King” por su apodo en el tiempo de boxeador sera muy recordado por su gran dedicacion y pasion por el boxeo pero sobre todo por ser un extraordinario anfitrion de su Quintana Roo y un icono historico del boxeo mundial en esa region. Zhang vence a Joyce y gana titulo interino pesado de la OMB en Londres Like this: Like Loading...

